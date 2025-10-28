adidas Aktie News: adidas gibt am Dienstagmittag nach

Kursentwicklung im Fokus

Die Aktie von adidas gehört am Dienstagmittag zu den Verlustbringern des Tages. Das Papier von adidas gab in der XETRA-Sitzung ab. Zuletzt ging es um 0,1 Prozent auf 187,15 EUR abwärts.

Um 11:47 Uhr fiel die adidas-Aktie. Im XETRA-Handel rutschte das Papier um 0,1 Prozent auf 187,15 EUR ab. Die adidas-Aktie sank bis auf 185,55 EUR. Den XETRA-Handel startete das Papier bei 186,70 EUR. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 71.976 adidas-Aktien umgesetzt.

Am 13.02.2025 erreichte der Anteilsschein mit 263,80 EUR ein 52-Wochen-Hoch. Gewinne von 40,96 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Bei 160,75 EUR fiel das Papier am 07.08.2025 auf ein 52-Wochen-Tief. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 14,11 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Im Jahr 2024 erhielten adidas-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 2,00 EUR. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 2,96 EUR. Das Kursziel der Analysten beläuft sich durchschnittlich auf 237,67 EUR.

adidas ließ sich am 30.07.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 30.06.2025 beendeten Jahresviertel offengelegt. Das EPS belief sich auf 2,07 EUR gegenüber 1,06 EUR je Aktie im Vorjahresquartal. Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 2,23 Prozent auf 5,95 Mrd. EUR aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 5,82 Mrd. EUR in den Büchern gestanden.

Die adidas-Bilanz für Q3 2025 wird am 29.10.2025 erwartet. Am 11.11.2026 wird adidas schätzungsweise die Ergebnisse für Q3 2026 präsentieren.

Für das Jahr 2025 gehen Analysten von einem adidas-Gewinn in Höhe von 7,61 EUR je Aktie aus.

