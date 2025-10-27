adidas Aktie News: adidas verliert am Montagmittag
Zu den Verlierern des Tages zählt am Montagmittag die Aktie von adidas. Die Aktie verlor zuletzt in der XETRA-Sitzung 0,9 Prozent auf 185,80 EUR.
Werte in diesem Artikel
Die adidas-Aktie stand in der XETRA-Sitzung um 11:48 Uhr 0,9 Prozent im Minus bei 185,80 EUR. Die höchsten Verluste verbuchte die adidas-Aktie bis auf 185,55 EUR. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 188,75 EUR. Zuletzt wechselten 137.215 adidas-Aktien den Besitzer.
Am 13.02.2025 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 263,80 EUR und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 41,98 Prozent hinzugewinnen. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 160,75 EUR. Dieser Wert wurde am 07.08.2025 erreicht. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 13,48 Prozent unter dem aktuellen Kurs der adidas-Aktie.
Im Jahr 2024 wurde eine Dividende in Höhe von 2,00 EUR an adidas-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 2,96 EUR. Das mittlere Kursziel sehen Analysten bei 237,67 EUR.
Die Bilanz zum am 30.06.2025 beendeten Jahresviertel veröffentlichte adidas am 30.07.2025. Das EPS wurde auf 2,07 EUR beziffert. Im Vorjahresviertel hatte adidas 1,06 EUR je Aktie verdient. Auf der Umsatzseite standen 5,95 Mrd. EUR in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 5,82 Mrd. EUR umgesetzt.
Mit der Q3 2025-Bilanzvorlage von adidas wird am 29.10.2025 gerechnet. Experten kalkulieren am 11.11.2026 mit der Veröffentlichung der Q3 2026-Bilanz von adidas.
Im Vorfeld schätzen Experten, dass adidas einen Gewinn von 7,61 EUR je Aktie in der Bilanz 2025 stehen haben dürfte.
