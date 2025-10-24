DAX24.240 +0,1%Est505.673 +0,1%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto14,88 -2,1%Nas23.220 +1,2%Bitcoin94.946 +0,2%Euro1,1628 +0,1%Öl66,65 +1,1%Gold4.129 +0,1%
Aktienkurs aktuell

adidas Aktie News: adidas am Freitagnachmittag auf rotem Terrain

24.10.25 16:08 Uhr
adidas Aktie News: adidas am Freitagnachmittag auf rotem Terrain

Zu den Verlierern des Tages zählt am Freitagnachmittag die Aktie von adidas. Die adidas-Aktie gab im XETRA-Handel zuletzt um 0,5 Prozent auf 188,85 EUR nach.

Werte in diesem Artikel
Aktien
adidas
186,45 EUR -3,45 EUR -1,82%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Um 15:52 Uhr rutschte die adidas-Aktie in der XETRA-Sitzung um 0,5 Prozent auf 188,85 EUR ab. Zwischenzeitlich weitete die adidas-Aktie die Kursverluste bis auf ein Tagestief bei 187,70 EUR aus. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 190,00 EUR. Im heutigen Handel wurden bisher 215.119 adidas-Aktien umgesetzt.

Bei 263,80 EUR markierte der Titel am 13.02.2025 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 39,69 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Am 07.08.2025 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 160,75 EUR ab. Das 52-Wochen-Tief könnte die adidas-Aktie mit einem Verlust von 14,88 Prozent wieder erreichen.

Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 2,96 EUR, nach 2,00 EUR im Jahr 2024. Analysten bewerten die adidas-Aktie im Durchschnitt mit 237,67 EUR.

adidas gewährte am 30.07.2025 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 30.06.2025 abgelaufenen Quartals. In Sachen EPS wurden 2,07 EUR je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte adidas 1,06 EUR je Aktie eingenommen. Umsatzseitig wurden 5,95 Mrd. EUR vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte adidas 5,82 Mrd. EUR umgesetzt.

Mit der Q3 2025-Bilanzvorlage von adidas wird am 29.10.2025 gerechnet. Experten erwarten die Q3 2026-Kennzahlen am 11.11.2026.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2025 7,59 EUR je Aktie in den adidas-Büchern.

Redaktion finanzen.net

Nachrichten zu adidas

DatumMeistgelesen
Analysen zu adidas

DatumRatingAnalyst
23.10.2025adidas NeutralGoldman Sachs Group Inc.
23.10.2025adidas KaufenDZ BANK
22.10.2025adidas BuyDeutsche Bank AG
22.10.2025adidas OutperformBernstein Research
22.10.2025adidas BuyUBS AG
