adidas Aktie News: adidas am Freitagvormittag nahezu unbewegt

Die Aktie von adidas hat am Freitagvormittag nur geringe Kursbewegungen zu verzeichnen. Die adidas-Aktie bewegte sich zuletzt kaum. Das Papier stand via XETRA bei 189,70 EUR.

Die adidas-Aktie kam im XETRA-Handel um 09:06 Uhr kaum vom Fleck. Der Anteilsschein tendierte bei 189,70 EUR. Bei 190,20 EUR markierte die adidas-Aktie ihr bisheriges Tageshoch. Das bisherige Tagestief markierte adidas-Aktie bei 189,60 EUR. Mit einem Wert von 190,00 EUR ging der Anteilsschein in den Handelstag. Bisher wurden via XETRA 15.406 adidas-Aktien gekauft oder verkauft.

Am 13.02.2025 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 263,80 EUR. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 39,06 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Kursverluste drückten das Papier am 07.08.2025 auf bis zu 160,75 EUR und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit Abgaben von 15,26 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Nachdem im Jahr 2024 2,00 EUR an adidas-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 2,96 EUR aus. Beim Kursziel liegen die Analysten-Schätzungen bei durchschnittlich 237,67 EUR.

Am 30.07.2025 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 30.06.2025 abgelaufenen Jahresviertel vor. Es stand ein EPS von 2,07 EUR je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei adidas noch ein Gewinn pro Aktie von 1,06 EUR in den Büchern gestanden. adidas hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 5,95 Mrd. EUR abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 2,23 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 5,82 Mrd. EUR erwirtschaftet worden waren.

Voraussichtlich am 29.10.2025 dürfte adidas Anlegern einen Blick in die Q3 2025-Bilanz gewähren. Mit der Präsentation der Q3 2026-Finanzergebnisse von adidas rechnen Experten am 11.11.2026.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass adidas einen Gewinn von 7,59 EUR je Aktie in der Bilanz 2025 stehen haben dürfte.

