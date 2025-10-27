adidas Aktie News: adidas präsentiert sich am Montagvormittag stärker

Kursentwicklung

Zu den bestplatzierten Aktien des Tages zählt am Montagvormittag der Anteilsschein von adidas. Die Aktie notierte zuletzt mit Gewinnen. Im XETRA-Handel legte sie um 1,0 Prozent auf 189,35 EUR zu.

Um 09:06 Uhr stieg die adidas-Aktie. In der XETRA-Sitzung kletterte das Papier um 1,0 Prozent auf 189,35 EUR. Das bisherige Tageshoch markierte die adidas-Aktie bei 189,95 EUR. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 188,75 EUR. Von der adidas-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 18.163 Stück gehandelt.

Am 13.02.2025 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 263,80 EUR und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Mit einem Zuwachs von mindestens 39,32 Prozent könnte die adidas-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Bei 160,75 EUR erreichte der Anteilsschein am 07.08.2025 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 15,10 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Nach 2,00 EUR im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 2,96 EUR je adidas-Aktie. Das durchschnittliche Kursziel der adidas-Aktie wird bei 237,67 EUR angegeben.

Am 30.07.2025 äußerte sich adidas zu den Kennzahlen des am 30.06.2025 ausgelaufenen Quartals. Der Gewinn je Aktie lag bei 2,07 EUR. Im Vorjahresviertel waren 1,06 EUR je Aktie erzielt worden. Im abgelaufenen Quartal hat adidas 5,95 Mrd. EUR umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 2,23 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 5,82 Mrd. EUR erwirtschaftet worden.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q3 2025 dürfte adidas am 29.10.2025 vorlegen. Die Q3 2026-Finanzergebnisse könnte adidas möglicherweise am 11.11.2026 präsentieren.

Den erwarteten Gewinn je adidas-Aktie für das Jahr 2025 setzen Experten auf 7,61 EUR fest.

Redaktion finanzen.net

