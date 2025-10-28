adidas Aktie News: adidas am Dienstagvormittag mit negativen Vorzeichen

Kursentwicklung

Zu den Verlierern des Tages zählt am Dienstagvormittag die Aktie von adidas. Die Aktionäre schickten das Papier von adidas nach unten. In der XETRA-Sitzung verlor die Aktie zuletzt 0,4 Prozent auf 186,60 EUR.

Das Papier von adidas gab in der XETRA-Sitzung ab. Um 09:06 Uhr ging es um 0,4 Prozent auf 186,60 EUR abwärts. Der Kurs der adidas-Aktie gab im heutigen Tagestief bis auf 186,40 EUR nach. Zum XETRA-Handelsstart notierte das Papier bei 186,70 EUR. Zuletzt stieg das XETRA-Volumen auf 6.169 adidas-Aktien.

Bei 263,80 EUR erreichte der Titel am 13.02.2025 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Der derzeitige Kurs der adidas-Aktie liegt somit 29,26 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 07.08.2025 (160,75 EUR). Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 13,85 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Zuletzt erhielten adidas-Aktionäre im Jahr 2024 eine Dividende in Höhe von 2,00 EUR. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 2,96 EUR aus. Beim Kursziel liegen die Analysten-Schätzungen bei durchschnittlich 237,67 EUR.

adidas veröffentlichte am 30.07.2025 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.06.2025 abgelaufenen Jahresviertel. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 2,07 EUR ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 1,06 EUR erwirtschaftet worden. Der Umsatz wurde auf 5,95 Mrd. EUR beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 5,82 Mrd. EUR umgesetzt worden waren.

Die kommende Q3 2025-Kennzahlen werden voraussichtlich am 29.10.2025 veröffentlicht. Experten prognostizieren die Vorlage der Q3 2026-Bilanz am 11.11.2026.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2025 auf 7,61 EUR je Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.net

