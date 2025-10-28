DAX 24.255 -0,1%ESt50 5.712 +0,1%MSCI World 4.423 -0,1%Top 10 Crypto 15,45 +2,9%Nas 23.827 +0,8%Bitcoin 97.304 +0,4%Euro 1,1623 -0,2%Öl 64,04 -0,7%Gold 4.020 +2,0%
Vor Fed-Entscheid: DAX zurückhaltend -- Börsen in Fernost schließen fest -- Deutsche Bank übertrifft Erwartungen -- Mercedes-Benz erleidet Gewinneinbruch -- NVIDIA, Redcare, adidas, RWE im Fokus
JP Morgan Chase & Co.: Deutsche Bank-Aktie erhält Overweight
Aktueller Marktbericht zum Goldpreis, Ölpreis & Co.
adidas Aktie

adidas Aktien-Sparplan
182,25 EUR -1,20 EUR -0,65 %
STU
Marktkap. 32,92 Mrd. EUR

KGV 55,34 Div. Rendite 0,84%
WKN A1EWWW

ISIN DE000A1EWWW0

Symbol ADDDF

Jefferies & Company Inc.

adidas Buy

09:06 Uhr
adidas Buy
adidas
182,25 EUR -1,20 EUR -0,65%
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Adidas mit einem Kursziel von 220 Euro auf "Buy" belassen. Sorgen um die Umsatzdynamik hätten die Aktien trotz einer Prognoseerhöhung im Zuge der Eckdaten ausgebremst, schrieb James Grzinic am Mittwochmorgen nach den endgültigen Quartalszahlen. Die Details bestätigten, dass die Herzogenauracher gut und breit aufgestellt seien./rob/ag/gl

Veröffentlichung der Original-Studie: 29.10.2025 / 02:59 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 29.10.2025 / 02:59 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: Radu Bercan / Shutterstock.com

Unternehmen:
adidas		 Analyst:
Jefferies & Company Inc.		 Kursziel:
220,00 €
Rating jetzt:
Buy		 Kurs*:
185,75 €		 Abst. Kursziel*:
18,44%
Rating vorher:
Buy		 Kurs aktuell:
182,25 €		 Abst. Kursziel aktuell:
20,71%
Analyst Name:
James Grzinic 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
240,18 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu adidas

10:11 adidas Overweight JP Morgan Chase & Co.
09:06 adidas Buy Jefferies & Company Inc.
23.10.25 adidas Neutral Goldman Sachs Group Inc.
23.10.25 adidas Kaufen DZ BANK
22.10.25 adidas Buy Deutsche Bank AG
mehr Analysen

