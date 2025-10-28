adidas Aktie
Marktkap. 32,92 Mrd. EURKGV 55,34 Div. Rendite 0,84%
WKN A1EWWW
ISIN DE000A1EWWW0
Symbol ADDDF
adidas Buy
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Adidas mit einem Kursziel von 220 Euro auf "Buy" belassen. Sorgen um die Umsatzdynamik hätten die Aktien trotz einer Prognoseerhöhung im Zuge der Eckdaten ausgebremst, schrieb James Grzinic am Mittwochmorgen nach den endgültigen Quartalszahlen. Die Details bestätigten, dass die Herzogenauracher gut und breit aufgestellt seien./rob/ag/gl
Zusammenfassung: adidas Buy
|Unternehmen:
adidas
|Analyst:
Jefferies & Company Inc.
|Kursziel:
220,00 €
|Rating jetzt:
Buy
|Kurs*:
185,75 €
|Abst. Kursziel*:
18,44%
|Rating vorher:
Buy
|Kurs aktuell:
182,25 €
|Abst. Kursziel aktuell:
20,71%
|
Analyst Name:
James Grzinic
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
240,18 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
Analysen zu adidas
|10:11
|adidas Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|09:06
|adidas Buy
|Jefferies & Company Inc.
|23.10.25
|adidas Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|23.10.25
|adidas Kaufen
|DZ BANK
|22.10.25
|adidas Buy
|Deutsche Bank AG
