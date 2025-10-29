adidas Aktie News: adidas fällt am Mittwochnachmittag tief

Kursentwicklung im Fokus

Die Aktie von adidas gehört am Mittwochnachmittag zu den Verlustbringern des Tages. Die Aktionäre schickten das Papier von adidas nach unten. In der XETRA-Sitzung verlor die Aktie zuletzt 9,1 Prozent auf 167,65 EUR.

Die adidas-Aktie notierte um 15:53 Uhr im XETRA-Handel in Rot und verlor 9,1 Prozent auf 167,65 EUR. Die höchsten Verluste verbuchte die adidas-Aktie bis auf 167,65 EUR. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 183,95 EUR. Im XETRA-Handel wechselten bis jetzt 1.196.414 adidas-Aktien den Besitzer.

Am 13.02.2025 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 263,80 EUR und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 57,35 Prozent hinzugewinnen. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 160,75 EUR ab. Mit einem Abschlag von mindestens 4,12 Prozent könnte die adidas-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Im Jahr 2024 erhielten adidas-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 2,00 EUR. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 2,96 EUR. Im Durchschnitt errechneten Experten ein Kursziel von 237,67 EUR für die adidas-Aktie.

Die Bilanz zum am 30.06.2025 beendeten Jahresviertel veröffentlichte adidas am 30.07.2025. Der Gewinn je Aktie wurde auf 2,07 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal waren 1,06 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Beim Umsatz wurden 5,95 Mrd. EUR gegenüber 5,82 Mrd. EUR im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.

Die kommende Q4 2025-Kennzahlen werden voraussichtlich am 11.03.2026 veröffentlicht. Experten terminieren die Vorlage der Q3 2026-Bilanz auf den 11.11.2026.

Experten gehen davon aus, dass adidas im Jahr 2025 7,61 EUR je Aktie Gewinn verbuchen wird.

