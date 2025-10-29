adidas Aktie News: adidas am Mittag billiger

Notierung im Blick

Die Aktie von adidas gehört am Mittwochmittag zu den Verlierern des Tages. Die adidas-Aktie rutschte in der XETRA-Sitzung zuletzt um 2,9 Prozent auf 179,00 EUR ab.

Die adidas-Aktie stand in der XETRA-Sitzung um 11:48 Uhr 2,9 Prozent im Minus bei 179,00 EUR. In der Spitze büßte die adidas-Aktie bis auf 175,00 EUR ein. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 183,95 EUR. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 351.410 adidas-Aktien umgesetzt.

Am 13.02.2025 markierte das Papier bei 263,80 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. 47,37 Prozent Plus fehlen der adidas-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 07.08.2025 (160,75 EUR). Abschläge von 10,20 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Experten gehen davon aus, dass adidas-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 2,96 EUR rechnen können. Im Vorjahr schüttete adidas 2,00 EUR aus. Analysten geben ein durchschnittliches Kursziel von 237,67 EUR an.

Am 30.07.2025 lud adidas zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.06.2025 endete. Der Gewinn je Aktie lag bei 2,07 EUR. Im Vorjahresviertel waren 1,06 EUR je Aktie erzielt worden. In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 5,95 Mrd. EUR in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 2,23 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte adidas einen Umsatz von 5,82 Mrd. EUR eingefahren.

Am 11.03.2026 dürfte die Q4 2025-Bilanz von adidas veröffentlicht werden. Die Veröffentlichung der adidas-Ergebnisse für Q3 2026 erwarten Experten am 11.11.2026.

Experten taxieren den adidas-Gewinn für das Jahr 2025 auf 7,61 EUR je Aktie.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur adidas-Aktie

Ausblick: adidas stellt Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor

Investment-Tipp: So bewertet Goldman Sachs Group Inc. die adidas-Aktie

DAX 40-Papier adidas-Aktie: So viel Gewinn hätte ein adidas-Investment von vor 3 Jahren eingefahren