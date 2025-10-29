DAX24.273 ±-0,0%Est505.730 +0,5%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto15,40 +2,6%Nas23.827 +0,8%Bitcoin97.072 +0,1%Euro1,1643 -0,1%Öl64,67 +0,3%Gold4.022 +2,1%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
NVIDIA 918422 TKMS thyssenkrupp Marine Systems TKMS00 Rheinmetall 703000 PayPal A14R7U Mercedes-Benz Group (ex Daimler) 710000 Beyond Meat A2N7XQ Amazon 906866 DroneShield A2DMAA Tesla A1CX3T Deutsche Bank 514000 Microsoft 870747 RENK RENK73 Deutsche Telekom 555750 Nordex A0D655 Nokia 870737
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
Vor Fed-Entscheid: DAX zurückhaltend -- Deutsche Bank übertrifft Erwartungen -- Mercedes-Benz erleidet Gewinneinbruch -- Coinbase, NVIDIA, Redcare, adidas, RWE, Stellantis im Fokus
Top News
Investment-Note für adidas-Aktie: Neue Analyse von UBS AG Investment-Note für adidas-Aktie: Neue Analyse von UBS AG
Frühstart in die Zukunft - das Kinderdepot von finanzen.net ZERO Frühstart in die Zukunft - das Kinderdepot von finanzen.net ZERO
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil
Wer­bung
Mit 5 Sternen von Morningstar und Capital ausgezeichnet: Dieser Fonds schlägt den Weltaktienmarkt mit kollektiver Intelligenz. Jetzt mehr erfahren!
Notierung im Blick

adidas Aktie News: adidas am Mittag billiger

29.10.25 12:04 Uhr
adidas Aktie News: adidas am Mittag billiger

Die Aktie von adidas gehört am Mittwochmittag zu den Verlierern des Tages. Die adidas-Aktie rutschte in der XETRA-Sitzung zuletzt um 2,9 Prozent auf 179,00 EUR ab.

Werte in diesem Artikel
Aktien
adidas
178,40 EUR -5,65 EUR -3,07%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Die adidas-Aktie stand in der XETRA-Sitzung um 11:48 Uhr 2,9 Prozent im Minus bei 179,00 EUR. In der Spitze büßte die adidas-Aktie bis auf 175,00 EUR ein. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 183,95 EUR. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 351.410 adidas-Aktien umgesetzt.

Am 13.02.2025 markierte das Papier bei 263,80 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. 47,37 Prozent Plus fehlen der adidas-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 07.08.2025 (160,75 EUR). Abschläge von 10,20 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Experten gehen davon aus, dass adidas-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 2,96 EUR rechnen können. Im Vorjahr schüttete adidas 2,00 EUR aus. Analysten geben ein durchschnittliches Kursziel von 237,67 EUR an.

Am 30.07.2025 lud adidas zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.06.2025 endete. Der Gewinn je Aktie lag bei 2,07 EUR. Im Vorjahresviertel waren 1,06 EUR je Aktie erzielt worden. In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 5,95 Mrd. EUR in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 2,23 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte adidas einen Umsatz von 5,82 Mrd. EUR eingefahren.

Am 11.03.2026 dürfte die Q4 2025-Bilanz von adidas veröffentlicht werden. Die Veröffentlichung der adidas-Ergebnisse für Q3 2026 erwarten Experten am 11.11.2026.

Experten taxieren den adidas-Gewinn für das Jahr 2025 auf 7,61 EUR je Aktie.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur adidas-Aktie

Ausblick: adidas stellt Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor

Investment-Tipp: So bewertet Goldman Sachs Group Inc. die adidas-Aktie

DAX 40-Papier adidas-Aktie: So viel Gewinn hätte ein adidas-Investment von vor 3 Jahren eingefahren

Ausgewählte Hebelprodukte auf adidas

Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf adidas

NameHebelKOEmittent
NameHebelKOEmittent
Wer­bung

Bildquellen: TonyV3112 / Shutterstock.com

Nachrichten zu adidas

DatumMeistgelesen
Wer­bung

Analysen zu adidas

DatumRatingAnalyst
12:01adidas BuyUBS AG
11:31adidas OutperformRBC Capital Markets
10:11adidas OverweightJP Morgan Chase & Co.
09:06adidas BuyJefferies & Company Inc.
23.10.2025adidas NeutralGoldman Sachs Group Inc.
DatumRatingAnalyst
12:01adidas BuyUBS AG
11:31adidas OutperformRBC Capital Markets
10:11adidas OverweightJP Morgan Chase & Co.
09:06adidas BuyJefferies & Company Inc.
23.10.2025adidas KaufenDZ BANK
DatumRatingAnalyst
23.10.2025adidas NeutralGoldman Sachs Group Inc.
07.08.2025adidas HoldJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
30.07.2025adidas HoldJefferies & Company Inc.
02.05.2025adidas Equal WeightBarclays Capital
30.04.2025adidas HoldJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
DatumRatingAnalyst
22.11.2024adidas SellHauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG
16.10.2024adidas ReduceBaader Bank
31.07.2024adidas ReduceBaader Bank
17.07.2024adidas ReduceBaader Bank
17.07.2024adidas SellHauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG

Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für adidas nach folgenden Kriterien zu filtern.

Alle: Alle Empfehlungen

Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"
mehr Analysen