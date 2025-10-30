DAX24.105 -0,1%Est505.689 -0,3%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto15,10 -1,8%Nas23.958 +0,6%Bitcoin94.826 ±-0,0%Euro1,1622 +0,2%Öl64,66 -0,4%Gold4.005 +1,5%
adidas Aktie News: adidas gewinnt am Donnerstagvormittag an Boden

30.10.25 09:22 Uhr
Die Aktie von adidas zählt am Donnerstagvormittag zu den bestplatzierten des Tages. Die Aktionäre schickten das Papier von adidas nach oben. Im XETRA-Handel gewann die Aktie zuletzt 0,8 Prozent auf 166,55 EUR.

Die Aktie notierte um 09:06 Uhr mit Gewinnen. Im XETRA-Handel legte sie um 0,8 Prozent auf 166,55 EUR zu. Den höchsten Wert des Tages markierte die adidas-Aktie bei 168,45 EUR. Bei 167,50 EUR ging der Anteilsschein in den XETRA-Handel. Zuletzt betrug der Umsatz im XETRA-Handel 75.242 adidas-Aktien.

Mit einem Kursgewinn bis auf 263,80 EUR erreichte der Titel am 13.02.2025 ein 52-Wochen-Hoch. Der aktuelle Kurs der adidas-Aktie ist somit 58,39 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Am 07.08.2025 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 160,75 EUR. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die adidas-Aktie derzeit noch 3,48 Prozent Luft nach unten.

Die Dividendenausschüttung für adidas-Aktionäre betrug im Jahr 2024 2,00 EUR, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 2,94 EUR belaufen. Im Durchschnitt errechneten Experten ein Kursziel von 238,00 EUR für die adidas-Aktie.

Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte adidas am 30.07.2025 vor. Der Gewinn je Aktie lag bei 2,07 EUR. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 2,48 EUR je Aktie vermeldet. Auf der Umsatzseite wurde ein Abschlag zum Vorjahreszeitraum von 7,55 Prozent vermeldet. Der Umsatz lag zuletzt bei 5,95 Mrd. EUR. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 6,44 Mrd. EUR US-Dollar umgesetzt.

Die Kennzahlen für Q4 2025 dürfte adidas am 11.03.2026 präsentieren. Experten prognostizieren die Vorlage der Q3 2026-Bilanz am 11.11.2026.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je adidas-Aktie in Höhe von 7,54 EUR im Jahr 2025 aus.

Redaktion finanzen.net

Analysen zu adidas

DatumRatingAnalyst
08:01adidas OverweightJP Morgan Chase & Co.
29.10.2025adidas OutperformBernstein Research
29.10.2025adidas BuyUBS AG
29.10.2025adidas OutperformRBC Capital Markets
29.10.2025adidas OverweightJP Morgan Chase & Co.
