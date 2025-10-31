adidas Aktie News: adidas wird am Vormittag ausgebremst
Die Aktie von adidas gehört am Freitagvormittag zu den Verlierern des Tages. Die adidas-Aktie gab im XETRA-Handel zuletzt um 0,5 Prozent auf 166,65 EUR nach.
Die adidas-Aktie gab im XETRA-Handel um 09:07 Uhr um 0,5 Prozent auf 166,65 EUR nach. Der Kurs der adidas-Aktie gab im heutigen Tagestief bis auf 166,10 EUR nach. Bei 166,85 EUR eröffnete der Anteilsschein. Bisher wurden heute 19.786 adidas-Aktien gehandelt.
Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 13.02.2025 bei 263,80 EUR. Das 52-Wochen-Hoch liegt 58,30 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der adidas-Aktie. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 07.08.2025 bei 160,75 EUR. Abschläge von 3,54 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.
Im Jahr 2024 wurde eine Dividende in Höhe von 2,00 EUR an adidas-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 2,89 EUR. Das durchschnittliche Kursziel geben Analysten bei 235,50 EUR je adidas-Aktie an.
Am 29.10.2025 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 30.09.2025 abgelaufenen Jahresviertel vor. Der Gewinn je Aktie lag bei 2,58 EUR. Im Vorjahresviertel waren 2,48 EUR je Aktie erzielt worden. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat adidas in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 2,98 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 6,63 Mrd. EUR im Vergleich zu 6,44 Mrd. EUR im Vorjahresquartal.
Die Kennzahlen für Q4 2025 dürfte adidas am 11.03.2026 präsentieren. Experten kalkulieren am 11.11.2026 mit der Veröffentlichung der Q3 2026-Bilanz von adidas.
Experten taxieren den adidas-Gewinn für das Jahr 2025 auf 7,51 EUR je Aktie.
|Datum
|Rating
|Analyst
|08:31
|adidas Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|30.10.2025
|adidas Outperform
|Bernstein Research
|30.10.2025
|adidas Buy
|UBS AG
|30.10.2025
|adidas Buy
|Deutsche Bank AG
|30.10.2025
|adidas Outperform
|RBC Capital Markets
