adidas Aktie News: adidas am Mittag ohne große Veränderung

Die Aktie von adidas zeigt am Montagmittag wenig Änderung. Ohne große Ausschläge präsentierte sich zuletzt die adidas-Aktie. Der Anteilsschein notierte via XETRA bei 163,75 EUR.

Mit einem Kurs von 163,75 EUR zeigte sich die adidas-Aktie im XETRA-Handel um 11:48 Uhr kaum verändert. In der Spitze gewann die adidas-Aktie bis auf 164,70 EUR. In der Spitze fiel die adidas-Aktie bis auf 161,15 EUR. Bei 162,40 EUR startete der Titel in den XETRA-Handelstag. Zuletzt wechselten 172.729 adidas-Aktien den Besitzer.

Am 13.02.2025 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 263,80 EUR und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Das 52-Wochen-Hoch könnte die adidas-Aktie mit einem Kursplus von 61,10 Prozent wieder erreichen. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 07.08.2025 bei 160,75 EUR. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der adidas-Aktie 1,83 Prozent sinken.

Nachdem im Jahr 2024 2,00 EUR an adidas-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 2,89 EUR aus. Das durchschnittliche Kursziel liegt für die adidas-Aktie bei 235,50 EUR.

Die Zahlen des am 30.09.2025 abgelaufenen Quartals präsentierte adidas am 29.10.2025. Der Gewinn je Aktie wurde auf 2,58 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal waren 2,48 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. adidas hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 6,63 Mrd. EUR abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 2,98 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 6,44 Mrd. EUR erwirtschaftet worden waren.

Am 11.03.2026 werden die Q4 2025-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert. adidas dürfte die Q3 2026-Ergebnisse Experten zufolge am 11.11.2026 präsentieren.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2025 7,50 EUR je Aktie in den adidas-Büchern.

