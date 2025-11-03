adidas Aktie News: adidas tendiert am Vormittag auf rotem Terrain

adidas im Fokus

Zu den Verlierern des Tages zählt am Montagvormittag die Aktie von adidas. Die Aktie notierte zuletzt mit Verlusten. Im XETRA-Handel verbilligte sie sich um 0,8 Prozent auf 162,50 EUR.

Die adidas-Aktie notierte im XETRA-Handel um 09:07 Uhr mit Abschlägen von 0,8 Prozent bei 162,50 EUR. Die adidas-Aktie sank bis auf 161,15 EUR. Bei 162,40 EUR ging der Anteilsschein in den XETRA-Handel. Im XETRA-Handel wechselten bis jetzt 53.532 adidas-Aktien den Besitzer.

Am 13.02.2025 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 263,80 EUR an. 62,34 Prozent Plus fehlen der adidas-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 07.08.2025 bei 160,75 EUR. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 1,08 Prozent unter dem aktuellen Kurs der adidas-Aktie.

adidas-Aktionäre bezogen im Jahr 2024 über eine Dividende in Höhe von 2,00 EUR. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 2,89 EUR belaufen. Beim durchschnittlichen Kursziel liegen die Prognosen der Analysten für die adidas-Aktie bei 235,50 EUR.

Am 29.10.2025 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 30.09.2025 abgelaufenen Jahresviertel vor. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 2,58 EUR gegenüber 2,48 EUR im Vorjahresquartal. Der Umsatz lag bei 6,63 Mrd. EUR – das entspricht einem Zuwachs von 2,98 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 6,44 Mrd. EUR erwirtschaftet worden.

Mit der Q4 2025-Bilanzvorlage von adidas wird am 11.03.2026 gerechnet. Die Veröffentlichung der adidas-Ergebnisse für Q3 2026 erwarten Experten am 11.11.2026.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass adidas einen Gewinn von 7,50 EUR je Aktie in der Bilanz 2025 stehen haben dürfte.

