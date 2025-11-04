adidas Aktie News: adidas am Dienstagvormittag im Minus

adidas im Fokus

Die Aktie von adidas gehört am Dienstagvormittag zu den Verlustbringern des Tages. Das Papier von adidas gab in der XETRA-Sitzung ab. Zuletzt ging es um 1,2 Prozent auf 160,25 EUR abwärts.

Die Aktionäre schickten das Papier von adidas nach unten. In der XETRA-Sitzung verlor die Aktie um 09:07 Uhr 1,2 Prozent auf 160,25 EUR. Die größten Abgaben verzeichnete die adidas-Aktie bis auf 160,05 EUR. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 160,60 EUR. Von der adidas-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 28.660 Stück gehandelt.

Am 13.02.2025 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 263,80 EUR an. Der derzeitige Kurs der adidas-Aktie liegt somit 39,25 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 160,05 EUR ab. Abschläge von 0,12 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 2,89 EUR. Im Vorjahr hatte adidas 2,00 EUR je Aktie an seine Anleger ausbezahlt. Beim durchschnittlichen Kursziel liegen die Prognosen der Analysten für die adidas-Aktie bei 235,50 EUR.

Am 29.10.2025 äußerte sich adidas zu den Kennzahlen des am 30.09.2025 ausgelaufenen Quartals. adidas hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 2,58 EUR je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 2,48 EUR je Aktie gewesen. Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 2,98 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 6,63 Mrd. EUR umgesetzt, gegenüber 6,44 Mrd. EUR im Vorjahreszeitraum.

Am 11.03.2026 dürfte die Q4 2025-Bilanz von adidas veröffentlicht werden. Einen Blick in die Q3 2026-Bilanz können adidas-Anleger Experten zufolge am 11.11.2026 werfen.

Beim Gewinn 2025 gehen Experten vorab davon aus, dass adidas ein EPS in Höhe von 7,50 EUR in den Büchern stehen haben wird.

