adidas Aktie News: adidas verliert am Nachmittag

Die Aktie von adidas gehört am Dienstagnachmittag zu den Verlierern des Tages. Der adidas-Aktie ging im XETRA-Handel die Puste aus. Zuletzt verlor das Papier 2,7 Prozent auf 157,70 EUR.

Die adidas-Aktie musste um 15:52 Uhr im XETRA-Handel abgeben und fiel um 2,7 Prozent auf 157,70 EUR. Den tiefsten Stand des Tages markierte die adidas-Aktie bisher bei 157,25 EUR. Mit einem Wert von 160,60 EUR ging der Anteilsschein in den Handelstag. Über XETRA wurden im bisherigen Handelsverlauf 337.551 adidas-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Am 13.02.2025 erreichte der Anteilsschein mit 263,80 EUR ein 52-Wochen-Hoch. Mit einem Zuwachs von 67,28 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Am 04.11.2025 gab der Anteilsschein bis auf 157,25 EUR nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Mit Abgaben von 0,29 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Im Jahr 2024 wurde eine Dividende in Höhe von 2,00 EUR an adidas-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 2,89 EUR. Experten gaben als mittleres Kursziel 235,50 EUR an.

Am 29.10.2025 hat adidas in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.09.2025 – vorgestellt. Der Gewinn je Aktie lag bei 2,58 EUR. Im Vorjahresviertel waren 2,48 EUR je Aktie erzielt worden. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 6,63 Mrd. EUR – ein Plus von 2,98 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem adidas 6,44 Mrd. EUR erwirtschaftet hatte.

Für das laufende Jahresviertel Q4 2025 wird am 11.03.2026 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet. Die Q3 2026-Finanzergebnisse könnte adidas möglicherweise am 11.11.2026 präsentieren.

Für das Jahr 2025 gehen Analysten von einem adidas-Gewinn in Höhe von 7,50 EUR je Aktie aus.

