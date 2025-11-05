adidas Aktie News: adidas am Nachmittag nahe Vortagesschluss

So entwickelt sich adidas

Mit nur geringen Kursbewegungen zeigt sich am Mittwochnachmittag die Aktie von adidas. Mit einem Wert von 157,60 EUR bewegte sich die adidas-Aktie zuletzt auf dem Niveau des Vortages.

Die adidas-Aktie kam im XETRA-Handel um 15:52 Uhr kaum vom Fleck. Der Anteilsschein tendierte bei 157,60 EUR. Den höchsten Wert des Tages markierte die adidas-Aktie bei 157,65 EUR. Die adidas-Aktie gab in der Spitze bis auf 152,65 EUR nach. Bei 155,00 EUR ging der Anteilsschein in den XETRA-Handel. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 366.335 adidas-Aktien.

Am 13.02.2025 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 263,80 EUR und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Das 52-Wochen-Hoch liegt 67,39 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der adidas-Aktie. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 05.11.2025 (152,65 EUR). Derzeit notiert die adidas-Aktie damit 3,24 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Im Jahr 2024 wurde eine Dividende in Höhe von 2,00 EUR an adidas-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 2,89 EUR. Das Kursziel taxieren Experten im Mittel auf 235,50 EUR.

adidas ließ sich am 29.10.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 30.09.2025 beendeten Jahresviertel offengelegt. Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 2,58 EUR beziffert, während im Vorjahresquartal 2,48 EUR je Aktie in den Büchern standen. Der Umsatz lag bei 6,63 Mrd. EUR – das entspricht einem Zuwachs von 2,98 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 6,44 Mrd. EUR erwirtschaftet worden.

Die Vorlage der Q4 2025-Finanzergebnisse wird am 11.03.2026 erwartet. adidas dürfte die Q3 2026-Ergebnisse Experten zufolge am 11.11.2026 präsentieren.

Von Analysten wird erwartet, dass adidas im Jahr 2025 7,50 EUR Gewinn je Aktie ausweisen wird.

