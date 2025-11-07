DAX23.573 -0,7%Est505.580 -0,6%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto13,53 -3,1%Nas23.054 -1,9%Bitcoin86.884 -1,0%Euro1,1561 +0,1%Öl63,92 +0,6%Gold4.008 +0,8%
Blick auf adidas-Kurs

adidas Aktie News: adidas wird am Mittag ausgebremst

07.11.25 12:04 Uhr
adidas Aktie News: adidas wird am Mittag ausgebremst

Die Aktie von adidas gehört am Freitagmittag zu den Verlierern des Tages. Die adidas-Aktie notierte zuletzt im XETRA-Handel in Rot und verlor 0,8 Prozent auf 158,00 EUR.

Werte in diesem Artikel
Aktien
adidas
157,35 EUR -2,05 EUR -1,29%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Die adidas-Aktie notierte im XETRA-Handel um 11:48 Uhr mit Abschlägen von 0,8 Prozent bei 158,00 EUR. Die höchsten Verluste verbuchte die adidas-Aktie bis auf 157,70 EUR. Die XETRA-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 160,00 EUR. Die Anzahl der bisher gehandelten adidas-Aktien beläuft sich auf 137.199 Stück.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 13.02.2025 bei 263,80 EUR. Der derzeitige Kurs der adidas-Aktie liegt somit 40,11 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Am 05.11.2025 gab der Anteilsschein bis auf 152,65 EUR nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Mit Abgaben von 3,39 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

2024 wurde eine Dividende von Höhe von 2,00 EUR ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 2,89 EUR. Im Durchschnitt gehen Experten von einem fairen Wert von 235,50 EUR je adidas-Aktie aus.

Am 29.10.2025 legte adidas die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 30.09.2025 endete, vor. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 2,58 EUR gegenüber 2,48 EUR im Vorjahresquartal. adidas hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 6,63 Mrd. EUR abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 2,98 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 6,44 Mrd. EUR erwirtschaftet worden waren.

adidas wird die nächste Bilanz für Q4 2025 voraussichtlich am 11.03.2026 vorlegen. Experten prognostizieren die Vorlage der Q3 2026-Bilanz am 11.11.2026.

Der Gewinn 2025 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 7,52 EUR je adidas-Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: Photoman29 / Shutterstock.com

Analysen zu adidas

DatumRatingAnalyst
31.10.2025adidas KaufenDZ BANK
31.10.2025adidas HoldJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
30.10.2025adidas OutperformBernstein Research
30.10.2025adidas BuyUBS AG
30.10.2025adidas BuyDeutsche Bank AG
