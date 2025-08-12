DAX24.218 +0,8%ESt505.382 +0,9%Top 10 Crypto16,84 +1,6%Dow44.459 +1,1%Nas21.682 +1,4%Bitcoin102.974 ±0,0%Euro1,1713 +0,3%Öl65,72 -0,6%Gold3.362 +0,5%
adidas Aktie News: adidas am Mittwochmittag im Plus

13.08.25 12:05 Uhr
adidas Aktie News: adidas am Mittwochmittag im Plus

Die Aktie von adidas gehört am Mittwochmittag zu den Hoffnungsträgern des Tages. Die Aktie legte zuletzt in der XETRA-Sitzung 1,0 Prozent auf 168,25 EUR zu.

Das Papier von adidas legte um 11:49 Uhr zu und stieg im XETRA-Handel um 1,0 Prozent auf 168,25 EUR. Die adidas-Aktie legte bis auf 169,40 EUR an, der bisherige Tageshöchstkurs. Den Handelstag beging das Papier bei 167,85 EUR. Bisher wurden heute 95.310 adidas-Aktien gehandelt.

Mit einem Kursgewinn bis auf 263,80 EUR erreichte der Titel am 13.02.2025 ein 52-Wochen-Hoch. Das 52-Wochen-Hoch könnte die adidas-Aktie mit einem Kursplus von 56,79 Prozent wieder erreichen. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 160,75 EUR am 07.08.2025. Mit Abgaben von 4,46 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Nachdem adidas seine Aktionäre 2024 mit 2,00 EUR beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 3,03 EUR je Aktie ausschütten. Das durchschnittliche Kursziel liegt für die adidas-Aktie bei 250,25 EUR.

Am 30.07.2025 hat adidas in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.06.2025 – vorgestellt. Das EPS lag bei 2,07 EUR. Im letzten Jahr hatte adidas einen Gewinn von 1,06 EUR je Aktie eingefahren. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat adidas im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 2,23 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 5,95 Mrd. EUR. Im Vorjahresviertel waren 5,82 Mrd. EUR in den Büchern gestanden.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 29.10.2025 erfolgen. Experten terminieren die Vorlage der Q3 2026-Bilanz auf den 11.11.2026.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2025 auf 7,61 EUR je Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.net

Analysen zu adidas

DatumRatingAnalyst
11.08.2025adidas OutperformBernstein Research
11.08.2025adidas OutperformRBC Capital Markets
07.08.2025adidas HoldJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
31.07.2025adidas KaufenDZ BANK
31.07.2025adidas BuyDeutsche Bank AG
