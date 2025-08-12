DAX24.212 +0,8%ESt505.388 +1,0%Top 10 Crypto16,93 +2,1%Dow44.744 +0,6%Nas21.728 +0,2%Bitcoin103.704 +0,8%Euro1,1722 +0,4%Öl65,97 -0,2%Gold3.364 +0,5%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Rheinmetall 703000 SAP 716460 RENK RENK73 NVIDIA 918422 TUI TUAG50 Lufthansa 823212 Commerzbank CBK100 Novo Nordisk A3EU6F Siemens Energy ENER6Y Palantir A2QA4J BYD A0M4W9 DroneShield A2DMAA Deutsche Telekom 555750 Deutsche Bank 514000 Tesla A1CX3T
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
Nach Inflationsdaten: DAX höher -- Wall Street fester -- RENK mit starker Auftragslage -- TUI schlägt Erwartungen -- Canopy Growth, CoreWeave, Lilium, pbb, Palantir, E.ON, Porsche SE im Fokus
Top News
Amazon-Vorstoß drückt Aktien von Kroger, Walmart und Costco ins Minus Amazon-Vorstoß drückt Aktien von Kroger, Walmart und Costco ins Minus
Sixt-Aktie knickt ein: Vorsteuergewinn von Sixt wächst nicht so stark wie gedacht Sixt-Aktie knickt ein: Vorsteuergewinn von Sixt wächst nicht so stark wie gedacht
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil
25 € Neukundenbonus + 1 Aktie gratis. Hol Dir jetzt Dein finanzen.net ZERO-Depot!
Aktie im Fokus

adidas Aktie News: adidas legt am Nachmittag zu

13.08.25 16:09 Uhr
adidas Aktie News: adidas legt am Nachmittag zu

Zu den Performance-Besten des Tages zählt am Mittwochnachmittag die Aktie von adidas. Die adidas-Aktie stand in der XETRA-Sitzung zuletzt 1,1 Prozent im Plus bei 168,50 EUR.

Werte in diesem Artikel
Aktien
adidas
168,70 EUR 1,05 EUR 0,63%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Um 15:52 Uhr wies die adidas-Aktie Gewinne aus. In der XETRA-Sitzung ging es für das Papier um 1,1 Prozent auf 168,50 EUR nach oben. Zwischenzeitlich stieg die adidas-Aktie sogar auf 169,40 EUR. Bei 167,85 EUR eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Zuletzt stieg das XETRA-Volumen auf 166.442 adidas-Aktien.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 13.02.2025 bei 263,80 EUR. Mit einem Zuwachs von mindestens 56,56 Prozent könnte die adidas-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Bei 160,75 EUR erreichte der Anteilsschein am 07.08.2025 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 4,60 Prozent.

Die Dividendenausschüttung für adidas-Aktionäre betrug im Jahr 2024 2,00 EUR, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 3,03 EUR belaufen. Experten geben im Durchschnitt ein Kursziel von 250,25 EUR für die adidas-Aktie aus.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte adidas am 30.07.2025. Das Ergebnis je Aktie lag bei 2,07 EUR, nach 1,06 EUR im Vorjahresvergleich. In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 5,95 Mrd. EUR in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 2,23 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte adidas einen Umsatz von 5,82 Mrd. EUR eingefahren.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 29.10.2025 erfolgen. Experten terminieren die Vorlage der Q3 2026-Bilanz auf den 11.11.2026.

Den erwarteten Gewinn je adidas-Aktie für das Jahr 2025 setzen Experten auf 7,61 EUR fest.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur adidas-Aktie

adidas-Aktie freundlich: adidas entschuldigt sich bei mexikanischer Gemeinschaft für Schuh-Design

Bernstein Research beurteilt adidas-Aktie mit Outperform

adidas-Aktie gesucht: adidas sagt sich von Tarifbindung los - trotz Gewerschaftskritik

Ausgewählte Hebelprodukte auf adidas

Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf adidas

NameHebelKOEmittent
NameHebelKOEmittent
Wer­bung

Bildquellen: testing / Shutterstock.com

Nachrichten zu adidas

DatumMeistgelesen
Wer­bung

Analysen zu adidas

DatumRatingAnalyst
11.08.2025adidas OutperformBernstein Research
11.08.2025adidas OutperformRBC Capital Markets
07.08.2025adidas HoldJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
31.07.2025adidas KaufenDZ BANK
31.07.2025adidas BuyDeutsche Bank AG
DatumRatingAnalyst
11.08.2025adidas OutperformBernstein Research
11.08.2025adidas OutperformRBC Capital Markets
31.07.2025adidas KaufenDZ BANK
31.07.2025adidas BuyDeutsche Bank AG
31.07.2025adidas OutperformBernstein Research
DatumRatingAnalyst
07.08.2025adidas HoldJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
30.07.2025adidas HoldJefferies & Company Inc.
02.05.2025adidas Equal WeightBarclays Capital
30.04.2025adidas HoldJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
29.04.2025adidas HoldJefferies & Company Inc.
DatumRatingAnalyst
22.11.2024adidas SellHauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG
16.10.2024adidas ReduceBaader Bank
31.07.2024adidas ReduceBaader Bank
17.07.2024adidas ReduceBaader Bank
17.07.2024adidas SellHauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG

Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für adidas nach folgenden Kriterien zu filtern.

Alle: Alle Empfehlungen

Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"
mehr Analysen