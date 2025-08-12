adidas Aktie News: adidas legt am Nachmittag zu

Aktie im Fokus

Zu den Performance-Besten des Tages zählt am Mittwochnachmittag die Aktie von adidas. Die adidas-Aktie stand in der XETRA-Sitzung zuletzt 1,1 Prozent im Plus bei 168,50 EUR.

Um 15:52 Uhr wies die adidas-Aktie Gewinne aus. In der XETRA-Sitzung ging es für das Papier um 1,1 Prozent auf 168,50 EUR nach oben. Zwischenzeitlich stieg die adidas-Aktie sogar auf 169,40 EUR. Bei 167,85 EUR eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Zuletzt stieg das XETRA-Volumen auf 166.442 adidas-Aktien.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 13.02.2025 bei 263,80 EUR. Mit einem Zuwachs von mindestens 56,56 Prozent könnte die adidas-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Bei 160,75 EUR erreichte der Anteilsschein am 07.08.2025 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 4,60 Prozent.

Die Dividendenausschüttung für adidas-Aktionäre betrug im Jahr 2024 2,00 EUR, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 3,03 EUR belaufen. Experten geben im Durchschnitt ein Kursziel von 250,25 EUR für die adidas-Aktie aus.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte adidas am 30.07.2025. Das Ergebnis je Aktie lag bei 2,07 EUR, nach 1,06 EUR im Vorjahresvergleich. In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 5,95 Mrd. EUR in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 2,23 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte adidas einen Umsatz von 5,82 Mrd. EUR eingefahren.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 29.10.2025 erfolgen. Experten terminieren die Vorlage der Q3 2026-Bilanz auf den 11.11.2026.

Den erwarteten Gewinn je adidas-Aktie für das Jahr 2025 setzen Experten auf 7,61 EUR fest.

