adidas Aktie News: adidas am Freitagnachmittag mit Abschlägen

Zu den Verlierern des Tages zählt am Freitagnachmittag die Aktie von adidas. Die adidas-Aktie gab im XETRA-Handel zuletzt um 0,6 Prozent auf 166,80 EUR nach.

Um 15:52 Uhr ging es für die adidas-Aktie nach unten. Im XETRA-Handel fiel das Papier um 0,6 Prozent auf 166,80 EUR. Die Abwärtsbewegung der adidas-Aktie ging bis auf 166,60 EUR. Die XETRA-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 168,55 EUR. Zuletzt betrug der Umsatz im XETRA-Handel 132.539 adidas-Aktien.

Bei 263,80 EUR markierte der Titel am 13.02.2025 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die adidas-Aktie 58,15 Prozent zulegen. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 160,75 EUR ab. Das 52-Wochen-Tief könnte die adidas-Aktie mit einem Verlust von 3,63 Prozent wieder erreichen.

Für adidas-Aktionäre gab es im Jahr 2024 eine Dividende in Höhe von 2,00 EUR. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 3,03 EUR ausgeschüttet werden. Beim Kursziel liegen die Analysten-Schätzungen bei durchschnittlich 250,25 EUR.

Am 30.07.2025 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 30.06.2025 abgelaufenen Jahresviertel vor. Es stand ein EPS von 2,07 EUR je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei adidas noch ein Gewinn pro Aktie von 1,06 EUR in den Büchern gestanden. Auf der Umsatzseite standen 5,95 Mrd. EUR in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 5,82 Mrd. EUR umgesetzt.

Die Kennzahlen für Q3 2025 dürfte adidas am 29.10.2025 präsentieren. Schätzungsweise am 11.11.2026 dürfte adidas die Q3 2026-Finanzergebnisse präsentieren.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass adidas einen Gewinn von 7,61 EUR je Aktie in der Bilanz 2025 stehen haben dürfte.

