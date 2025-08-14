adidas Aktie News: adidas legt am Vormittag zu

adidas im Fokus

Zu den erfolgreicheren Aktien des Tages zählt am Freitagvormittag der Anteilsschein von adidas. Das Papier von adidas legte zuletzt zu und stieg im XETRA-Handel um 0,3 Prozent auf 168,40 EUR.

Um 09:06 Uhr sprang die adidas-Aktie im XETRA-Handel an und legte um 0,3 Prozent auf 168,40 EUR zu. Den höchsten Wert des Tages markierte die adidas-Aktie bei 168,85 EUR. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 168,55 EUR. Zuletzt stieg das XETRA-Volumen auf 8.772 adidas-Aktien.

Der Anteilsschein kletterte am 13.02.2025 auf bis zu 263,80 EUR und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Gewinne von 56,65 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 07.08.2025 (160,75 EUR). Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die adidas-Aktie derzeit noch 4,54 Prozent Luft nach unten.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 3,03 EUR. Im Vorjahr hatte adidas 2,00 EUR je Aktie an seine Anleger ausbezahlt. Im Durchschnitt gehen Experten von einem fairen Wert von 250,25 EUR je adidas-Aktie aus.

adidas gewährte am 30.07.2025 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 30.06.2025 abgelaufenen Quartals. adidas hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 2,07 EUR je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 1,06 EUR je Aktie gewesen. Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 2,23 Prozent auf 5,95 Mrd. EUR. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 5,82 Mrd. EUR erwirtschaftet worden.

Am 29.10.2025 dürfte die Q3 2025-Bilanz von adidas veröffentlicht werden. Die Vorlage der Q3 2026-Ergebnisse wird von Experten am 11.11.2026 erwartet.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je adidas-Aktie in Höhe von 7,61 EUR im Jahr 2025 aus.

