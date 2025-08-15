adidas Aktie News: adidas am Donnerstagnachmittag mit Kursabschlägen

So entwickelt sich adidas

Die Aktie von adidas gehört am Donnerstagnachmittag zu den Verlustbringern des Tages. Das Papier von adidas gab in der XETRA-Sitzung ab. Zuletzt ging es um 0,6 Prozent auf 169,10 EUR abwärts.

Die adidas-Aktie stand in der XETRA-Sitzung um 15:52 Uhr 0,6 Prozent im Minus bei 169,10 EUR. In der Spitze fiel die adidas-Aktie bis auf 168,50 EUR. Die XETRA-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 169,40 EUR. Die Anzahl der bisher gehandelten adidas-Aktien beläuft sich auf 125.024 Stück.

Am 13.02.2025 erreichte der Anteilsschein mit 263,80 EUR ein 52-Wochen-Hoch. Der derzeitige Kurs der adidas-Aktie liegt somit 35,90 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 160,75 EUR am 07.08.2025. Mit einem Abschlag von mindestens 4,94 Prozent könnte die adidas-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Nachdem im Jahr 2024 2,00 EUR an adidas-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 3,03 EUR aus. Im Durchschnitt gehen Experten von einem fairen Wert von 250,25 EUR je adidas-Aktie aus.

Die Bilanz zum am 30.06.2025 abgelaufenen Quartal legte adidas am 30.07.2025 vor. Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 2,07 EUR präsentiert. Im Vorjahr hatten 1,06 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Der Umsatz lag bei 5,95 Mrd. EUR – das entspricht einem Zuwachs von 2,23 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 5,82 Mrd. EUR erwirtschaftet worden.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q3 2025 dürfte adidas am 29.10.2025 präsentieren. In aktuellen Schätzungen terminieren Experten die Präsentation der Q3 2026-Bilanz auf den 11.11.2026.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2025 7,61 EUR je Aktie in den adidas-Büchern.

