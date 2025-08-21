adidas Aktie News: Anleger greifen bei adidas am Nachmittag zu

Notierung im Fokus

Die Aktie von adidas gehört am Freitagnachmittag zu den Performance-Besten des Tages. Die Aktie notierte zuletzt mit Gewinnen. Im XETRA-Handel legte sie um 1,0 Prozent auf 170,40 EUR zu.

Um 15:52 Uhr wies die adidas-Aktie Gewinne aus. In der XETRA-Sitzung ging es für das Papier um 1,0 Prozent auf 170,40 EUR nach oben. Die adidas-Aktie kletterte in der Spitze bis auf 170,50 EUR. Den XETRA-Handel startete das Papier bei 168,10 EUR. Zuletzt betrug der Umsatz im XETRA-Handel 88.547 adidas-Aktien.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 13.02.2025 bei 263,80 EUR. Der derzeitige Kurs der adidas-Aktie liegt somit 35,41 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 07.08.2025 bei 160,75 EUR. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 5,66 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 3,03 EUR, nach 2,00 EUR im Jahr 2024. Das Kursziel taxieren Experten im Mittel auf 250,25 EUR.

Am 30.07.2025 lud adidas zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.06.2025 endete. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 2,07 EUR ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 1,06 EUR erwirtschaftet worden. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 5,95 Mrd. EUR – ein Plus von 2,23 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem adidas 5,82 Mrd. EUR erwirtschaftet hatte.

Voraussichtlich am 29.10.2025 dürfte adidas Anlegern einen Blick in die Q3 2025-Bilanz gewähren. Experten terminieren die Vorlage der Q3 2026-Bilanz auf den 11.11.2026.

Den erwarteten Gewinn je adidas-Aktie für das Jahr 2025 setzen Experten auf 7,61 EUR fest.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur adidas-Aktie

DAX 40-Papier adidas-Aktie: So viel Verlust hätte eine Investition in adidas von vor einem Jahr bedeutet

DAX 40-Wert adidas-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in adidas von vor 10 Jahren abgeworfen

adidas-Aktie freundlich: adidas entschuldigt sich bei mexikanischer Gemeinschaft für Schuh-Design