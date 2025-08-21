adidas Aktie News: adidas am Vormittag mit stabiler Tendenz

Aktienkurs aktuell

Die Aktie von adidas zeigt am Freitagvormittag wenig Änderung. Die adidas-Aktie zeigte sich zuletzt im XETRA-Handel kaum unverändert zum Vortag. Es stand ein Kurs von 168,70 EUR an der Tafel.

Die adidas-Aktie wies um 09:06 Uhr kaum Veränderungen aus. Im XETRA-Handel notierte das Papier bei 168,70 EUR. Im Tageshoch stieg die adidas-Aktie bis auf 168,75 EUR. Die adidas-Aktie sank bis auf 168,00 EUR. Bei 168,10 EUR ging der Anteilsschein in den XETRA-Handel. Zuletzt wechselten via XETRA 7.026 adidas-Aktien den Besitzer.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 13.02.2025 bei 263,80 EUR. Gewinne von 56,37 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Am 07.08.2025 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 160,75 EUR nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 4,71 Prozent unter dem aktuellen Kurs der adidas-Aktie.

adidas-Aktionäre bezogen im Jahr 2024 über eine Dividende in Höhe von 2,00 EUR. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 3,03 EUR belaufen. Experten gaben als mittleres Kursziel 250,25 EUR an.

adidas ließ sich am 30.07.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 30.06.2025 beendeten Jahresviertel offengelegt. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 2,07 EUR gegenüber 1,06 EUR im Vorjahresquartal. Im abgelaufenen Quartal hat adidas 5,95 Mrd. EUR umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 2,23 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 5,82 Mrd. EUR erwirtschaftet worden.

Die Vorlage der Q3 2025-Finanzergebnisse wird am 29.10.2025 erwartet. Schätzungsweise am 11.11.2026 dürfte adidas die Q3 2026-Finanzergebnisse präsentieren.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass adidas einen Gewinn von 7,61 EUR je Aktie in der Bilanz 2025 stehen haben dürfte.

