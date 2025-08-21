DAX24.335 +0,2%ESt505.481 +0,4%Top 10 Crypto15,95 +1,8%Dow44.786 -0,3%Nas21.100 -0,3%Bitcoin97.426 +0,7%Euro1,1597 -0,1%Öl67,55 -0,2%Gold3.329 -0,3%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Rheinmetall 703000 NVIDIA 918422 Novo Nordisk A3EU6F RENK RENK73 Palantir A2QA4J Commerzbank CBK100 Lufthansa 823212 BASF BASF11 Siemens Energy ENER6Y DroneShield A2DMAA Volkswagen (VW) vz. 766403 Deutsche Bank 514000 HENSOLDT HAG000 Deutsche Telekom 555750 Mercedes-Benz Group (ex Daimler) 710000
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
Warten auf Powell-Rede: DAX stabil -- Asiens Börsen höher -- Zoom steigert Umsatz - Gewinn unter Prognosen -- NVIDIA stoppt wohl Zulieferer für H2O-KI-Chip in China -- DHL, Rüstungsaktien im Fokus
Top News
Novo Nordisk-Aktie weiter erholt nach Einstellungsstopp, möglichen Entlassungen & Co. Novo Nordisk-Aktie weiter erholt nach Einstellungsstopp, möglichen Entlassungen & Co.
Hecla Mining: Silberriese erhöht die Fördermenge! Rekordgewinne dank starker Edelmetallpreise! Hecla Mining: Silberriese erhöht die Fördermenge! Rekordgewinne dank starker Edelmetallpreise!
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil
Mittwoch 18 Uhr live: So investierst Du mit ETFs erfolgreich in Aktien ohne schlaflose Nächte - Jetzt Plätze sichern!
Aktienkurs aktuell

adidas Aktie News: adidas am Vormittag mit stabiler Tendenz

22.08.25 09:25 Uhr
adidas Aktie News: adidas am Vormittag mit stabiler Tendenz

Die Aktie von adidas zeigt am Freitagvormittag wenig Änderung. Die adidas-Aktie zeigte sich zuletzt im XETRA-Handel kaum unverändert zum Vortag. Es stand ein Kurs von 168,70 EUR an der Tafel.

Werte in diesem Artikel
Aktien
adidas
170,00 EUR 1,90 EUR 1,13%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Die adidas-Aktie wies um 09:06 Uhr kaum Veränderungen aus. Im XETRA-Handel notierte das Papier bei 168,70 EUR. Im Tageshoch stieg die adidas-Aktie bis auf 168,75 EUR. Die adidas-Aktie sank bis auf 168,00 EUR. Bei 168,10 EUR ging der Anteilsschein in den XETRA-Handel. Zuletzt wechselten via XETRA 7.026 adidas-Aktien den Besitzer.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 13.02.2025 bei 263,80 EUR. Gewinne von 56,37 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Am 07.08.2025 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 160,75 EUR nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 4,71 Prozent unter dem aktuellen Kurs der adidas-Aktie.

adidas-Aktionäre bezogen im Jahr 2024 über eine Dividende in Höhe von 2,00 EUR. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 3,03 EUR belaufen. Experten gaben als mittleres Kursziel 250,25 EUR an.

adidas ließ sich am 30.07.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 30.06.2025 beendeten Jahresviertel offengelegt. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 2,07 EUR gegenüber 1,06 EUR im Vorjahresquartal. Im abgelaufenen Quartal hat adidas 5,95 Mrd. EUR umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 2,23 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 5,82 Mrd. EUR erwirtschaftet worden.

Die Vorlage der Q3 2025-Finanzergebnisse wird am 29.10.2025 erwartet. Schätzungsweise am 11.11.2026 dürfte adidas die Q3 2026-Finanzergebnisse präsentieren.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass adidas einen Gewinn von 7,61 EUR je Aktie in der Bilanz 2025 stehen haben dürfte.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur adidas-Aktie

DAX 40-Papier adidas-Aktie: So viel Verlust hätte eine Investition in adidas von vor einem Jahr bedeutet

DAX 40-Wert adidas-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in adidas von vor 10 Jahren abgeworfen

adidas-Aktie freundlich: adidas entschuldigt sich bei mexikanischer Gemeinschaft für Schuh-Design

Ausgewählte Hebelprodukte auf adidas

Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf adidas

NameHebelKOEmittent
NameHebelKOEmittent
Wer­bung

Bildquellen: Radu Bercan / Shutterstock.com

Nachrichten zu adidas

DatumMeistgelesen
Wer­bung

Analysen zu adidas

DatumRatingAnalyst
11.08.2025adidas OutperformBernstein Research
11.08.2025adidas OutperformRBC Capital Markets
07.08.2025adidas HoldJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
31.07.2025adidas KaufenDZ BANK
31.07.2025adidas BuyDeutsche Bank AG
DatumRatingAnalyst
11.08.2025adidas OutperformBernstein Research
11.08.2025adidas OutperformRBC Capital Markets
31.07.2025adidas KaufenDZ BANK
31.07.2025adidas BuyDeutsche Bank AG
31.07.2025adidas OutperformBernstein Research
DatumRatingAnalyst
07.08.2025adidas HoldJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
30.07.2025adidas HoldJefferies & Company Inc.
02.05.2025adidas Equal WeightBarclays Capital
30.04.2025adidas HoldJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
29.04.2025adidas HoldJefferies & Company Inc.
DatumRatingAnalyst
22.11.2024adidas SellHauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG
16.10.2024adidas ReduceBaader Bank
31.07.2024adidas ReduceBaader Bank
17.07.2024adidas ReduceBaader Bank
17.07.2024adidas SellHauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG

Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für adidas nach folgenden Kriterien zu filtern.

Alle: Alle Empfehlungen

Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"
mehr Analysen