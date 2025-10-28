DAX24.240 -0,3%Est505.696 -0,3%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto15,62 -2,0%Nas23.637 +1,9%Bitcoin98.028 +0,1%Euro1,1657 +0,1%Öl64,73 -1,6%Gold3.923 -1,7%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
TKMS thyssenkrupp Marine Systems TKMS00 Rheinmetall 703000 Beyond Meat A2N7XQ NVIDIA 918422 DroneShield A2DMAA Amazon 906866 RENK RENK73 Porsche vz. PAG911 Deutsche Telekom 555750 Novo Nordisk A3EU6F Tesla A1CX3T Siemens Energy ENER6Y AMD (Advanced Micro Devices) 863186 Lufthansa 823212 Infineon 623100
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
DAX etwas tiefer erwartet -- Asiens Börsen im Minus -- Nordex erhöht Gewinnprognose -- Hypoport senkt Umsatzausblick -- Deutsche Börse wächst langsamer -- Symrise, Siltronic, HSBC, Novartis im Foku
Top News
Siltronic-Aktie im Minus: Rückläufiger Umsatz führt zu roten Zahlen Siltronic-Aktie im Minus: Rückläufiger Umsatz führt zu roten Zahlen
OpenAI und NVIDIA-Aktie: Eigene Chips sollen 20 bis 30 Prozent Kostenersparnis gegenüber NVIDIA-Technologie bringen OpenAI und NVIDIA-Aktie: Eigene Chips sollen 20 bis 30 Prozent Kostenersparnis gegenüber NVIDIA-Technologie bringen
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil
ZERO WINTERDEAL 2025: Bis zu 300 € Prämie + Gratis-Aktie + finanzen.net MSCI World-ETF – Jetzt informieren!

Air Liquide profitiert von starker Nachfrage nach medizinischen Gasen

28.10.25 08:23 Uhr
Werte in diesem Artikel
Aktien
Air Liquide S.A.
174,76 EUR 2,46 EUR 1,43%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

PARIS (dpa-AFX) - Der Linde-Rivale (Linde) Air Liquide hat im dritten Quartal dem schwierigen Wirtschaftsumfeld getrotzt. Allerdings ging der Umsatz in den drei Monaten bis Ende September alleine wegen ungünstiger Wechselkurse um 2,4 Prozent auf knapp 6,6 Milliarden Euro zurück, wie der im EuroStoxx 50 notierte Konzern am Dienstag in Paris mitteilte. Auf vergleichbarer Basis - Währungseffekte und die Folgen des Weiterreichens gesunkener Energiepreise an die Kunden ausgeklammert - legten die Erlöse um 1,9 Prozent zu. Die Nachfrage nach medizinischen Gasen blieb dabei der Wachstumstreiber. Die Entwicklung fiel im Rahmen der Analystenerwartungen aus.

Wer­bung

"Air Liquide hat erneut eine sehr solide Leistung erbracht und seinen profitablen Wachstumskurs fortgesetzt", sagte Unternehmenschef Francois Jackow. Wie bereits in der ersten Jahreshälfte sei der Umsatz trotz eines schwierigen Umfelds organisch angestiegen.

Für 2025 nimmt sich die Unternehmensführung um Air-Liquide-Chef Jackow weiterhin eine Steigerung der operativen Gewinnmarge vor. Diese hatte 2024 um 1,50 Prozentpunkte auf 19,9 Prozent zugelegt./mne/err/stk

Ausgewählte Hebelprodukte auf Air Liquide

Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Air Liquide

NameHebelKOEmittent
NameHebelKOEmittent
Wer­bung

Nachrichten zu Air Liquide S.A.

DatumMeistgelesen
Wer­bung

Analysen zu Air Liquide S.A.

DatumRatingAnalyst
13.10.2025Air Liquide OutperformBernstein Research
07.10.2025Air Liquide NeutralJP Morgan Chase & Co.
06.10.2025Air Liquide BuyUBS AG
03.10.2025Air Liquide BuyJefferies & Company Inc.
03.10.2025Air Liquide BuyGoldman Sachs Group Inc.
DatumRatingAnalyst
13.10.2025Air Liquide OutperformBernstein Research
06.10.2025Air Liquide BuyUBS AG
03.10.2025Air Liquide BuyJefferies & Company Inc.
03.10.2025Air Liquide BuyGoldman Sachs Group Inc.
18.09.2025Air Liquide BuyUBS AG
DatumRatingAnalyst
07.10.2025Air Liquide NeutralJP Morgan Chase & Co.
01.10.2025Air Liquide NeutralJP Morgan Chase & Co.
29.07.2025Air Liquide NeutralJP Morgan Chase & Co.
03.07.2025Air Liquide NeutralJP Morgan Chase & Co.
29.04.2025Air Liquide NeutralJP Morgan Chase & Co.
DatumRatingAnalyst
23.10.2024Air Liquide UnderperformJefferies & Company Inc.
23.10.2024Air Liquide UnderperformJefferies & Company Inc.
09.09.2024Air Liquide UnderperformJefferies & Company Inc.
26.07.2024Air Liquide UnderperformJefferies & Company Inc.
24.04.2024Air Liquide UnderperformJefferies & Company Inc.

Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für Air Liquide S.A. nach folgenden Kriterien zu filtern.

Alle: Alle Empfehlungen

Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"
mehr Analysen