Airbnb Aktie News: S&P 500 Aktie Airbnb am Dienstagabend gefragt
Die Aktie von Airbnb gehört am Dienstagabend zu den Performance-Besten des Tages. Die Aktionäre schickten das Papier von Airbnb nach oben. Im NASDAQ-Handel gewann die Aktie zuletzt 2,1 Prozent auf 122,75 USD.
Werte in diesem Artikel
Im NASDAQ-Handel gewannen die Airbnb-Papiere um 20:07 Uhr 2,1 Prozent. In der Spitze legte die Airbnb-Aktie bis auf 123,43 USD zu. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 120,28 USD. Zuletzt stieg das NASDAQ-Volumen auf 664.715 Airbnb-Aktien.
Bei einem Wert von 163,92 USD erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (15.02.2025). Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 33,54 Prozent hinzugewinnen. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 08.04.2025 bei 99,89 USD. Abschläge von 18,62 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.
Im Jahr 2024 wurde eine Dividende in Höhe von 0,000 USD an Airbnb-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 0,000 USD.
Am 06.11.2025 äußerte sich Airbnb zu den Kennzahlen des am 30.09.2025 ausgelaufenen Quartals. Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 2,21 USD präsentiert. Im Vorjahr hatten 2,13 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Auf der Umsatzseite standen 4,14 Mrd. USD in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 3,73 Mrd. USD umgesetzt.
Mit der Q4 2025-Bilanzvorlage von Airbnb wird am 17.02.2026 gerechnet.
Experten taxieren den Airbnb-Gewinn für das Jahr 2025 auf 4,14 USD je Aktie.
Redaktion finanzen.net
Die aktuellsten News zur Airbnb-Aktie
Airbnb-Aktie stabil: Umsatz über den Erwartungen
Ausblick: Airbnb gibt Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt
Nach NFT-Boom: Bringt NFT-Lending frisches Geld in den abflauenden NFT-Handel?
Übrigens: Airbnb und andere US-Aktien sind bei finanzen.net ZERO sogar bis 23 Uhr handelbar (ohne Ordergebühren, zzgl. Spreads). Jetzt kostenlos Depot eröffnen und Neukunden-Bonus sichern!
Ausgewählte Hebelprodukte auf Airbnb
Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Airbnb
Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen
|Name
|Hebel
|KO
|Emittent
|Name
|Hebel
|KO
|Emittent
Bildquellen: laviana / Shutterstock.com
Nachrichten zu Airbnb
Analysen zu Airbnb
Keine Analysen gefunden.