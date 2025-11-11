Airbnb Aktie News: S&P 500 Aktie Airbnb am Dienstagabend gefragt

Airbnb im Fokus

Die Aktie von Airbnb gehört am Dienstagabend zu den Performance-Besten des Tages. Die Aktionäre schickten das Papier von Airbnb nach oben. Im NASDAQ-Handel gewann die Aktie zuletzt 2,1 Prozent auf 122,75 USD.

Im NASDAQ-Handel gewannen die Airbnb-Papiere um 20:07 Uhr 2,1 Prozent. In der Spitze legte die Airbnb-Aktie bis auf 123,43 USD zu. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 120,28 USD. Zuletzt stieg das NASDAQ-Volumen auf 664.715 Airbnb-Aktien.

Bei einem Wert von 163,92 USD erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (15.02.2025). Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 33,54 Prozent hinzugewinnen. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 08.04.2025 bei 99,89 USD. Abschläge von 18,62 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Im Jahr 2024 wurde eine Dividende in Höhe von 0,000 USD an Airbnb-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 0,000 USD.

Am 06.11.2025 äußerte sich Airbnb zu den Kennzahlen des am 30.09.2025 ausgelaufenen Quartals. Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 2,21 USD präsentiert. Im Vorjahr hatten 2,13 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Auf der Umsatzseite standen 4,14 Mrd. USD in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 3,73 Mrd. USD umgesetzt.

Mit der Q4 2025-Bilanzvorlage von Airbnb wird am 17.02.2026 gerechnet.

Experten taxieren den Airbnb-Gewinn für das Jahr 2025 auf 4,14 USD je Aktie.

Redaktion finanzen.net

