Airbus SE Aktie News: DAX Aktie Airbus SE am Mittwochvormittag mit Aufschlag

Die Aktie von Airbus SE zählt am Mittwochvormittag zu den Gewinnern des Tages. Zuletzt sprang die Airbus SE-Aktie im XETRA-Handel an und legte um 1,1 Prozent auf 177,14 EUR zu.

Die Airbus SE-Aktie stand in der XETRA-Sitzung um 09:06 Uhr 1,1 Prozent im Plus bei 177,14 EUR. Die Airbus SE-Aktie kletterte in der Spitze bis auf 177,34 EUR. Bei 177,34 EUR eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Im heutigen Handel wurden bisher 6.349 Airbus SE-Aktien umgesetzt.

Bei einem Wert von 186,94 EUR erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (18.07.2025). Mit einem Zuwachs von 5,53 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 124,74 EUR am 09.10.2024. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 29,58 Prozent unter dem aktuellen Kurs der Airbus SE-Aktie.

Im Jahr 2024 erhielten Airbus SE-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 2,00 EUR. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 2,77 EUR. Analysten bewerten die Airbus SE-Aktie im Durchschnitt mit 197,44 EUR.

Am 30.07.2025 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 30.06.2025 abgelaufenen Jahresviertel vor. Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 0,93 EUR eingefahren. Im Vorjahresviertels waren 0,29 EUR je Aktie erzielt worden. Umsatzseitig wurden 16,07 Mrd. EUR vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte Airbus SE 16,00 Mrd. EUR umgesetzt.

Voraussichtlich am 29.10.2025 dürfte Airbus SE Anlegern einen Blick in die Q3 2025-Bilanz gewähren. Mit der Vorlage der Q3 2026-Bilanz von Airbus SE rechnen Experten am 29.10.2026.

Analysten erwarten für 2025 einen Gewinn in Höhe von 6,47 EUR je Airbus SE-Aktie.

