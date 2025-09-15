DAX23.336 -1,7%ESt505.375 -1,2%Top 10 Crypto15,95 -0,3%Dow45.705 -0,4%Nas22.328 -0,1%Bitcoin97.226 -0,9%Euro1,1838 +0,6%Öl68,23 +1,1%Gold3.680 ±0,0%
Kursentwicklung

Airbus SE Aktie News: DAX Aktie Airbus SE tendiert am Nachmittag südwärts

16.09.25 16:10 Uhr
Airbus SE Aktie News: DAX Aktie Airbus SE tendiert am Nachmittag südwärts

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Dienstagnachmittag die Aktie von Airbus SE. Zuletzt ging es für die Airbus SE-Aktie nach unten. Im XETRA-Handel fiel das Papier um 0,9 Prozent auf 194,48 EUR.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Airbus SE
193,22 EUR -3,52 EUR -1,79%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Die Airbus SE-Aktie rutschte in der XETRA-Sitzung um 15:52 Uhr um 0,9 Prozent auf 194,48 EUR ab. Im Tief verlor die Airbus SE-Aktie bis auf 194,42 EUR. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 196,30 EUR. Im XETRA-Handel wechselten bis jetzt 77.820 Airbus SE-Aktien den Besitzer.

Am 15.09.2025 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 198,34 EUR. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 1,98 Prozent hinzugewinnen. Am 09.10.2024 gab der Anteilsschein bis auf 124,74 EUR nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 35,86 Prozent.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 2,79 EUR. Im Vorjahr hatte Airbus SE 2,00 EUR je Aktie an seine Anleger ausbezahlt. Analysten bewerten die Airbus SE-Aktie im Durchschnitt mit 204,78 EUR.

Airbus SE ließ sich am 30.07.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 30.06.2025 beendeten Jahresviertel offengelegt. Es stand ein EPS von 0,93 EUR je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei Airbus SE noch ein Gewinn pro Aktie von 0,29 EUR in den Büchern gestanden. Auf der Umsatzseite standen 16,07 Mrd. EUR in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 16,00 Mrd. EUR umgesetzt.

Die Vorlage der Q3 2025-Finanzergebnisse wird am 29.10.2025 erwartet. Am 29.10.2026 wird Airbus SE schätzungsweise die Ergebnisse für Q3 2026 präsentieren.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2025 liegen bei durchschnittlich 6,46 EUR je Airbus SE-Aktie.

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: Airbus

mehr Analysen