Airbus SE Aktie News: DAX Aktie Airbus SE am Freitagmittag tiefer

Aktienkurs aktuell

Die Aktie von Airbus SE gehört am Freitagmittag zu den Verlierern des Tages. Die Airbus SE-Aktie wies zuletzt Verluste aus. Im XETRA-Handel ging es für das Papier um 3,0 Prozent auf 199,28 EUR abwärts.

Die Aktie verlor um 11:48 Uhr in der XETRA-Sitzung 3,0 Prozent auf 199,28 EUR. Im Tief verlor die Airbus SE-Aktie bis auf 199,28 EUR. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 200,45 EUR. Bisher wurden via XETRA 39.610 Airbus SE-Aktien gekauft oder verkauft.

Am 15.10.2025 markierte das Papier bei 206,90 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. 3,82 Prozent Plus fehlen der Airbus SE-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Bei 129,82 EUR erreichte der Anteilsschein am 07.04.2025 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Abschläge von 34,86 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Airbus SE-Anleger erhielten im Jahr 2024 eine Dividende von 2,00 EUR, Analysten gehen in diesem Jahr von 2,74 EUR aus. Beim durchschnittlichen Kursziel liegen die Prognosen der Analysten für die Airbus SE-Aktie bei 213,00 EUR.

Am 30.07.2025 äußerte sich Airbus SE zu den Kennzahlen des am 30.06.2025 ausgelaufenen Quartals. Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 0,93 EUR eingefahren. Im Vorjahresviertels waren 0,29 EUR je Aktie erzielt worden. Der Umsatz wurde auf 16,07 Mrd. EUR beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 16,00 Mrd. EUR umgesetzt worden waren.

Am 29.10.2025 dürfte die Q3 2025-Bilanz von Airbus SE veröffentlicht werden. Experten terminieren die Vorlage der Q3 2026-Bilanz auf den 29.10.2026.

Der Gewinn 2025 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 6,48 EUR je Airbus SE-Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Airbus SE-Aktie

Airbus SE-Analyse: Airbus SE-Aktie von Deutsche Bank AG mit Buy bewertet

Airbus-Aktie stabil: Deutschland bestellt neue Eurofighter

Airbus SE-Aktie-Analyse: UBS AG bewertet mit Buy