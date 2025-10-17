Airbus SE Aktie News: DAX Aktie Airbus SE am Freitagnachmittag verlustreich
Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Freitagnachmittag die Aktie von Airbus SE. Die Airbus SE-Aktie rutschte in der XETRA-Sitzung um 1,0 Prozent auf 203,35 EUR ab.
Um 15:51 Uhr rutschte die Airbus SE-Aktie in der XETRA-Sitzung um 1,0 Prozent auf 203,35 EUR ab. Das Tagestief markierte die Airbus SE-Aktie bei 199,26 EUR. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 200,45 EUR. Bisher wurden via XETRA 153.256 Airbus SE-Aktien gekauft oder verkauft.
Am 15.10.2025 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 206,90 EUR und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die Airbus SE-Aktie somit 1,72 Prozent niedriger. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 07.04.2025 bei 129,82 EUR. Der derzeitige Kurs der Airbus SE-Aktie liegt somit 56,64 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.
Im Jahr 2024 wurde eine Dividende in Höhe von 2,00 EUR an Airbus SE-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 2,74 EUR. Das durchschnittliche Kursziel liegt für die Airbus SE-Aktie bei 213,00 EUR.
Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte Airbus SE am 30.07.2025 vor. Das EPS wurde auf 0,93 EUR beziffert. Ein Jahr zuvor waren 0,29 EUR je Aktie erzielt worden. Auf der Umsatzseite hat Airbus SE im vergangenen Quartal 16,07 Mrd. EUR verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 0,46 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Airbus SE 16,00 Mrd. EUR umsetzen können.
Am 29.10.2025 werden die Q3 2025-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert. Einen Blick in die Q3 2026-Bilanz können Airbus SE-Anleger Experten zufolge am 29.10.2026 werfen.
Den erwarteten Gewinn je Airbus SE-Aktie für das Jahr 2025 setzen Experten auf 6,48 EUR fest.
|Datum
|Rating
|Analyst
|16.10.2025
|Airbus SE Buy
|Deutsche Bank AG
|15.10.2025
|Airbus SE Buy
|UBS AG
|15.10.2025
|Airbus SE Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|14.10.2025
|Airbus SE Buy
|Jefferies & Company Inc.
|09.10.2025
|Airbus SE Buy
|Deutsche Bank AG
