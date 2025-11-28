Airbus muss bei mehreren A320-Maschinen nachbessern
Werte in diesem Artikel
DOW JONES--Airbus hat Probleme an Maschinen der A320-Baureihe festgestellt. Eine Untersuchung eines jüngsten Zwischenfalls mit einer A320 habe ergeben, dass intensive Sonneneinstrahlung Daten beschädigen könnten, die wichtig für die Flugsteuerung seien. Der Konzern hat nach eigenen Angaben eine Reihe von derzeit in Dienst befindlichen Flugzeugen der A320-Familie identifiziert, die betroffen sein könnten. Man arbeite mit den Luftfahrtbehörden zusammen, um den verfügbaren Software- und/oder Hardwareschutz zu implementieren.
Wie es in der Mitteilung weiter heißt, entschuldigt sich Airbus für betriebliche Störungen, die Passagiere und Kunden betreffen. Sicherheit habe oberste Priorität.
November 28, 2025 12:53 ET (17:53 GMT)
Nachrichten zu Airbus SE
Analysen zu Airbus SE
|Datum
|Rating
|Analyst
|24.11.2025
|Airbus SE Outperform
|Bernstein Research
|07.11.2025
|Airbus SE Outperform
|RBC Capital Markets
|07.11.2025
|Airbus SE Buy
|Jefferies & Company Inc.
|05.11.2025
|Airbus SE Buy
|Deutsche Bank AG
|03.11.2025
|Airbus SE Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|Datum
|Rating
|Analyst
|30.10.2025
|Airbus SE Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|20.10.2025
|Airbus SE Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|31.07.2025
|Airbus SE Neutral
|UBS AG
|03.07.2025
|Airbus SE Neutral
|UBS AG
|19.06.2025
|Airbus SE Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|Datum
|Rating
|Analyst
|31.10.2024
|Airbus SE (ex EADS) Sell
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|10.10.2024
|Airbus SE (ex EADS) Sell
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|09.09.2024
|Airbus SE (ex EADS) Sell
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|06.08.2024
|Airbus SE (ex EADS) Sell
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|31.07.2024
|Airbus SE (ex EADS) Sell
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
