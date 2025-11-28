DAX23.837 +0,3%Est505.668 +0,3%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto12,12 -0,5%Nas23.366 +0,7%Bitcoin78.237 -0,6%Euro1,1601 ±0,0%Öl63,36 -0,1%Gold4.220 +1,5%
Airbus muss bei mehreren A320-Maschinen nachbessern

28.11.25 18:52 Uhr
Werte in diesem Artikel
Aktien
Airbus SE
201,30 EUR -3,05 EUR -1,49%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

DOW JONES--Airbus hat Probleme an Maschinen der A320-Baureihe festgestellt. Eine Untersuchung eines jüngsten Zwischenfalls mit einer A320 habe ergeben, dass intensive Sonneneinstrahlung Daten beschädigen könnten, die wichtig für die Flugsteuerung seien. Der Konzern hat nach eigenen Angaben eine Reihe von derzeit in Dienst befindlichen Flugzeugen der A320-Familie identifiziert, die betroffen sein könnten. Man arbeite mit den Luftfahrtbehörden zusammen, um den verfügbaren Software- und/oder Hardwareschutz zu implementieren.

Wie es in der Mitteilung weiter heißt, entschuldigt sich Airbus für betriebliche Störungen, die Passagiere und Kunden betreffen. Sicherheit habe oberste Priorität.

Kontakt zum Autor: unternehmen.de@dowjones.com

DJG/mgo/gos

(END) Dow Jones Newswires

November 28, 2025 12:53 ET (17:53 GMT)

Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für Airbus SE nach folgenden Kriterien zu filtern.

Alle: Alle Empfehlungen

Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"
