Heute im Fokus
DAX geht etwas fester ins Wochenende -- Delivery Hero-Großaktionäre fordern strategische Überprüfung -- Bitcoin, Broadcom, Lufthansa, Rüstungsaktien, Oracle, PUMA, TUI, Alphabet, Microsoft im Fokus
Top News
PUMA-Aktie gibt nach Spekulationen über Übernahme leicht nach PUMA-Aktie gibt nach Spekulationen über Übernahme leicht nach
Deutsche Börse-Aktie steigt nach Allfunds-Offerte kräftig - Handelszeiten werden verlängert Deutsche Börse-Aktie steigt nach Allfunds-Offerte kräftig - Handelszeiten werden verlängert
XETRA-SCHLUSS/Weiter aufwärts - Zukauf der Deutschen Börse kommt gut an

28.11.25 17:52 Uhr
Werte in diesem Artikel
Aktien
Bilfinger SE
101,50 EUR 2,60 EUR 2,63%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Delivery Hero
20,20 EUR 2,20 EUR 12,22%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Deutsche Börse AG
232,20 EUR 6,10 EUR 2,70%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
HelloFresh
6,14 EUR 0,40 EUR 6,89%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
HENSOLDT
68,30 EUR -2,05 EUR -2,91%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
RATIONAL AG
645,00 EUR 14,50 EUR 2,30%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
RENK
50,45 EUR -0,79 EUR -1,54%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Rheinmetall AG
1.489,00 EUR -28,50 EUR -1,88%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
TKMS thyssenkrupp Marine Systems
66,35 EUR -0,80 EUR -1,19%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
WACKER CHEMIE AG
65,00 EUR -0,95 EUR -1,44%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

DOW JONES--Auch am Freitag ist es mit den Kursen am deutschen Aktienmarkt leicht nach oben gegangen. Bei einem ruhigen Geschäft gewann der DAX 0,3 Prozent auf 23.837 Punkte. Ein leicht positiver Impuls kam von der Wall Street, wo nach dem Thanksgiving-Feiertag eine freundliche Tendenz herrschte, auch wenn sich viele US-Marktteilnehmer bereits am Mittwoch in ein langes Wochenende verabschiedet haben dürften.

Übergeordnet sorgte die Aussicht auf eine Zinssenkung durch die US-Notenbank auf ihrer nächsten Sitzung am 10. Dezember weiter für Zuversicht an den Börsen, ebenso wie die anhaltenden Bemühungen um einen Frieden bzw. Waffenstillstand in der Ukraine.

Für keine Bewegung sorgten neue Preisdaten aus Europa. Unter anderem fielen die deutschen Verbraucherpreise im November praktisch wie erwartet aus. Insgesamt steht die Teuerung in Europa weiteren Zinssenkungen der EZB kaum im Weg, gleichwohl wird am Markt aber davon ausgegangen, dass die europäischen Währungshüter zunächst die Füße stillhalten werden.

Deutsche Börse stiegen um 2,2 Prozent und waren größter Gewinner im DAX. Der Börsenbetreiber hatte mitgeteilt, für rund 5,3 Milliarden Euro die Fonds-Platform Allfunds kaufen zu wollen, in einer Bar- und Aktienkomponente. Bei Analysten stieß das auf ein positives Echo. Die Transaktion würde die Fondsservice-Sparte, die 10 Prozent des Umsatzes ausmache, verdoppeln und das Ertragswachstumsprofil stärken, so RBC. Allfunds zeigten sich in Amsterdam behauptet, der Kurs war am Vortag schon steil nach oben geschossen.

Rüstungsaktien wurden mit Blick auf die Friedensbemühungen in der Ukraine verkauft. Rheinmetall verloren 2,2 Prozent, Hensoldt 1,9, Renk 1,2 und TKMS 2,1 Prozent. Die Aktie hat sich zuletzt angesichts der Friedensgespräche in der Ukraine übergeordnet belastet gezeigt.

Im MDAX ging es für Delivery Hero um 14,6 Prozent aufwärts. Kurstreiber war ein Bericht von Bloomberg. Demnach gibt es Druck von Großaktionären auf das Unternehmen zur Überprüfung der Strategie und zu Teilverkäufen. Im Sog verteuerten sich Hellofresh um 5,9 Prozent.

Wacker Chemie gaben nach einer Abstufung durch JP Morgan auf "Underweight" von "Neutral" um 1,7 Prozent nach. Dagegen profitierten Rational mit einem Plus von 2,1 Prozent von einer Kaufempfehlung. Bilfinger zogen um 2,8 Prozent an, nachdem die Deutsche Bank das Kursziel erhöht hatte.

INDEX zuletzt +/- % +/- % YTD

DAX 23.836,79 +0,3% +19,4%

DAX-Future 23.878,00 +0,2% +16,8%

XDAX 23.844,55 +0,2% +20,0%

MDAX 29.937,15 +1,4% +15,4%

TecDAX 3.591,78 +0,8% +4,3%

SDAX 16.657,64 +0,7% +20,6%

zuletzt +/- Ticks

Bund-Future 128,90 -11

YTD - bezogen auf Schlusskurs Vortag

Index Gewinner Verlierer unv. Umsatz Aktien Umsatz Vortag Aktien Vortag

DAX 27 11 2 2.540,3 37,0 2.104,0 31,1

MDAX 38 11 1 250,3 25,5 528,7 26,2

TecDAX 23 7 0 213,2 14,7 432,4 10,3

SDAX 51 16 3 37,6 5,2 90,9 5,7

Umsätze in Millionen Euro bzw. Stück

Kontakt zum Autor: maerkte.de@dowjones.com

DJG/mpt/gos

(END) Dow Jones Newswires

November 28, 2025 11:52 ET (16:52 GMT)

