AIXTRON SE Aktie News: AIXTRON SE am Dienstagnachmittag mit Verlusten

Kursentwicklung

Zu den Verlierern des Tages zählt am Dienstagnachmittag die Aktie von AIXTRON SE. Die Aktie verlor zuletzt in der XETRA-Sitzung 3,0 Prozent auf 12,04 EUR.

Der AIXTRON SE-Aktie ging im XETRA-Handel die Puste aus. Um 15:52 Uhr verlor das Papier 3,0 Prozent auf 12,04 EUR. In der Spitze fiel die AIXTRON SE-Aktie bis auf 11,88 EUR. Den XETRA-Handel startete das Papier bei 12,39 EUR. Zuletzt wechselten 419.631 AIXTRON SE-Aktien den Besitzer.

Am 31.08.2024 markierte das Papier bei 17,65 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die AIXTRON SE-Aktie somit 31,79 Prozent niedriger. Am 07.04.2025 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 8,45 EUR und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Mit einem Kursverlust von 29,79 Prozent würde die AIXTRON SE-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Nachdem im Jahr 2024 0,150 EUR an AIXTRON SE-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 0,174 EUR aus. Experten geben im Durchschnitt ein Kursziel von 15,76 EUR für die AIXTRON SE-Aktie aus.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte AIXTRON SE am 31.07.2025. In Sachen EPS wurden 0,18 EUR je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte AIXTRON SE 0,10 EUR je Aktie eingenommen. Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 4,27 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 137,41 Mio. EUR, während im Vorjahreszeitraum 131,78 Mio. EUR ausgewiesen worden waren.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 30.10.2025 erfolgen. In aktuellen Schätzungen terminieren Experten die Präsentation der Q3 2026-Bilanz auf den 29.10.2026.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2025 auf 0,728 EUR belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur AIXTRON SE-Aktie

August 2025: So haben Analysten ihre Einstufung der AIXTRON SE-Aktie angepasst

TecDAX-Papier AIXTRON SE-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in AIXTRON SE von vor 10 Jahren eingebracht

NVIDIA-Quartalszahlen setzen Halbleiteraktien unter Beobachtung