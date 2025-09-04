AIXTRON SE Aktie News: AIXTRON SE kommt am Nachmittag kaum vom Fleck

Kursentwicklung im Fokus

Mit nur geringen Kursbewegungen zeigt sich am Dienstagnachmittag die Aktie von AIXTRON SE. Im XETRA-Handel kam die AIXTRON SE-Aktie zuletzt kaum vom Fleck und notierte bei 12,40 EUR.

Ohne große Ausschläge präsentierte sich um 15:50 Uhr die AIXTRON SE-Aktie. Der Anteilsschein notierte via XETRA bei 12,40 EUR. Im Tageshoch stieg die AIXTRON SE-Aktie bis auf 12,55 EUR. Die höchsten Verluste verbuchte die AIXTRON SE-Aktie bis auf 12,27 EUR. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 12,38 EUR. Zuletzt betrug der Umsatz im XETRA-Handel 117.718 AIXTRON SE-Aktien.

Am 28.09.2024 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 16,72 EUR und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Mit einem Zuwachs von 34,84 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Kursverluste drückten das Papier am 07.04.2025 auf bis zu 8,45 EUR und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 31,85 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 0,174 EUR. Im Vorjahr erhielten AIXTRON SE-Aktionäre 0,150 EUR je Wertpapier. Beim durchschnittlichen Kursziel liegen die Prognosen der Analysten für die AIXTRON SE-Aktie bei 15,76 EUR.

AIXTRON SE gewährte am 31.07.2025 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 30.06.2025 abgelaufenen Quartals. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0,18 EUR präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte AIXTRON SE ein EPS von 0,10 EUR je Aktie vermeldet. Der Umsatz wurde auf 137,41 Mio. EUR beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 131,78 Mio. EUR umgesetzt worden waren.

AIXTRON SE wird die nächste Bilanz für Q3 2025 voraussichtlich am 30.10.2025 vorlegen. AIXTRON SE dürfte die Q3 2026-Ergebnisse Experten zufolge am 29.10.2026 präsentieren.

Für das Jahr 2025 gehen Analysten von einem AIXTRON SE-Gewinn in Höhe von 0,728 EUR je Aktie aus.

