AIXTRON SE Aktie News: AIXTRON SE stabilisiert sich am Montagvormittag

Die Aktie von AIXTRON SE hat am Montagvormittag nur geringe Kursbewegungen zu verzeichnen. Die AIXTRON SE-Aktie bewegte sich zuletzt kaum. Das Papier stand via XETRA bei 13,86 EUR.

Bei der AIXTRON SE-Aktie ließ sich um 09:06 Uhr kaum Bewegung zum Vortag ausmachen. Im XETRA-Handel hat das Papier einen Wert von 13,86 EUR. Den höchsten Wert des Tages markierte die AIXTRON SE-Aktie bei 13,86 EUR. Die AIXTRON SE-Aktie gab in der Spitze bis auf 13,68 EUR nach. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 13,68 EUR. Bisher wurden via XETRA 18.425 AIXTRON SE-Aktien gekauft oder verkauft.

Bei 22,70 EUR erreichte der Titel am 06.07.2024 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Das 52-Wochen-Hoch könnte die AIXTRON SE-Aktie mit einem Kursplus von 63,78 Prozent wieder erreichen. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 8,45 EUR ab. Mit Abgaben von 39,03 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Nachdem im Jahr 2024 0,150 EUR an AIXTRON SE-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 0,192 EUR aus. Im Mittel gehen Analysten von einem Kursziel von 15,39 EUR aus.

Am 30.04.2025 hat AIXTRON SE in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 31.03.2025 – vorgestellt. Der Gewinn je Aktie lag bei 0,04 EUR. Im Vorjahresquartal waren ebenfalls 0,10 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 112,53 Mio. EUR – das entspricht einem Minus von 4,89 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 118,31 Mio. EUR in den Büchern gestanden hatten.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 31.07.2025 erfolgen. Die Q2 2026-Finanzergebnisse könnte AIXTRON SE möglicherweise am 23.07.2026 präsentieren.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2025 liegen bei durchschnittlich 0,725 EUR je AIXTRON SE-Aktie.

