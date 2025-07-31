DAX24.378 +0,8%ESt505.435 +0,9%Top 10 Crypto16,25 -4,4%Dow44.792 -0,3%Nas21.727 +0,1%Bitcoin101.072 -4,1%Euro1,1639 -0,6%Öl66,56 +1,3%Gold3.338 -0,5%
AKTIE IM FOKUS 2: Adyen verringern Minus - Analysten bleiben zuversichtlich

14.08.25 18:46 Uhr
Werte in diesem Artikel
Aktien
Adyen B.V. Parts Sociales
1.383,00 EUR -78,80 EUR -5,39%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

(neu: Schlusskurse)

AMSTERDAM/PARIS (dpa-AFX) - Ein trüber Ausblick von Adyen (Adyen BV Parts Sociales) hat die Anleger des niederländischen Zahlungsdienstleisters am Donnerstag vertrieben. Mit einem Verlust von gut einem Fünftel waren die Titel im frühen Handel auf den tiefsten Stand seit Anfang April gesackt. Es gelang den Papieren aber, die Verluste zum Handelsende auf rund 5 Prozent bei 1.392,60 Euro einzudämmen. Sie waren im höheren EuroStoxx 50 damit der mit Abstand schwächste Wert.

Da im ersten Halbjahr wegen der durch die Zolldrohungen ausgelösten Probleme weniger Zahlungen als erwartet abgewickelt wurden, ist für Adyen in diesem Jahr die bisher angestrebte Wachstumsbeschleunigung unwahrscheinlich. Analysten sprachen von einer Enttäuschung, auch wenn der Markt schwächere Halbjahreszahlen zuvor eingepreist habe.

Der neue Ausblick bewege sich am unter Ende der Erwartungen, hieß es von Berenberg. Ungeachtet sehen die Experten aber die fundamentale Lage über 2025 hinaus als stark an. Bei Jefferies war gar von einer Kaufgelegenheit angesichts der Kursschwäche die Rede./ajx/jha/

Ausgewählte Hebelprodukte auf Adyen B.V. Parts Sociales

Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Adyen B.V. Parts Sociales

NameHebelKOEmittent
NameHebelKOEmittent
Nachrichten zu Adyen B.V. Parts Sociales

DatumMeistgelesen
