Adyen B.V. Parts Sociales Aktie
Marktkap. 44 Mrd. EURKGV 48,40 Div. Rendite 0,00%
WKN A2JNF4
ISIN NL0012969182
Symbol ADYYF
Adyen BV Parts Sociales Buy
Aktie in diesem Artikel
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat das Kursziel für Adyen im Nachgang der Halbjahreszahlen von 2300 auf 2200 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Buy" belassen. Mohammed Moawalla bleibt trotz kurzfristigen Gegenwinds optimistisch für die Anlagestory des Zahlungsabwicklers. Es sei jedoch klug, zunächst die Wachstumserwartungen an das zweite Halbjahr zu bremsen, so der Experte am Freitagabend./ag/tih
Veröffentlichung der Original-Studie: 15.08.2025 / 21:35 / BST
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: Pavel Kapysh / Shutterstock.com
Zusammenfassung: Adyen B.V. Parts Sociales Buy
|Unternehmen:
Adyen B.V. Parts Sociales
|Analyst:
Goldman Sachs Group Inc.
|Kursziel:
2.200,00 €
|Rating jetzt:
Buy
|Kurs*:
1.429,60 €
|Abst. Kursziel*:
53,89%
|Rating vorher:
Buy
|Kurs aktuell:
1.438,40 €
|Abst. Kursziel aktuell:
52,95%
|
Analyst Name:
Mohammed Moawalla
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
1.947,50 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
Analysen zu Adyen B.V. Parts Sociales
|11:46
|Adyen B.V. Parts Sociales Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|10:31
|Adyen B.V. Parts Sociales Buy
|UBS AG
|15.08.25
|Adyen B.V. Parts Sociales Kaufen
|DZ BANK
|15.08.25
|Adyen B.V. Parts Sociales Buy
|Deutsche Bank AG
|15.08.25
|Adyen B.V. Parts Sociales Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|10.11.23
|Adyen B.V. Parts Sociales Verkaufen
|DZ BANK
|09.02.23
|Adyen B.V. Parts Sociales Verkaufen
|DZ BANK
|20.08.21
|Adyen B.V. Parts Sociales Underweight
|Barclays Capital
|14.07.21
|Adyen B.V. Parts Sociales Underweight
|Barclays Capital
|11.02.21
|Adyen B.V. Parts Sociales Underweight
|Barclays Capital
|15.08.25
|Adyen B.V. Parts Sociales Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|02.05.25
|Adyen B.V. Parts Sociales Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|14.02.25
|Adyen B.V. Parts Sociales Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|09.02.24
|Adyen B.V. Parts Sociales Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|08.11.23
|Adyen B.V. Parts Sociales Hold
|Jefferies & Company Inc.