UBS AG

Adyen BV Parts Sociales Buy

10:31 Uhr

ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat das Kursziel für Adyen von 1975 auf 1950 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Buy" belassen. Der Umsatz sei im zweiten Quartal etwas schwächer als erwartet ausgefallen, schrieb Justin Forsythe in einer am Montag vorliegenden Studie. Zudem habe der Zahlungsdienstleister den Jahresausblick nach unten revidiert. Der Experte schraubte seine Gewinnprognosen (EPS) für die Jahre 2025 bis 2027 leicht abwärts./rob/edh/tih

Veröffentlichung der Original-Studie: 18.08.2025 / 03:50 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 18.08.2025 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: Pavel Kapysh / Shutterstock.com