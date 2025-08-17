DAX 24.303 -0,2%ESt50 5.428 -0,4%Top 10 Crypto 15,98 -0,1%Dow 44.946 +0,1%Nas 21.623 -0,4%Bitcoin 98.606 -1,7%Euro 1,1678 -0,3%Öl 65,93 -0,3%Gold 3.351 +0,5%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Rheinmetall 703000 Novo Nordisk A3EU6F NVIDIA 918422 RENK RENK73 Lufthansa 823212 Commerzbank CBK100 UnitedHealth 869561 TUI TUAG50 Siemens Energy ENER6Y Allianz 840400 BASF BASF11 Deutsche Bank 514000 BYD A0M4W9 Palantir A2QA4J Deutsche Telekom 555750
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
Ukraine-Verhandlungen im Blick: DAX etwas tiefer -- Asiens Börsen mehrheitlich im Plus - Nikkei mit Rekord -- Novo Nordisk erhält FDA-Zulassung für Wegovy -- Siemens Energy, Rüstungsaktien im Fokus
Top News
HelloFresh-Aktie gewinnt: Berenberg belässt Hellofresh auf 'Buy' HelloFresh-Aktie gewinnt: Berenberg belässt Hellofresh auf 'Buy'
Qantas-Aktie verliert: Millionenstrafe nach illegalen Massenkündigungen in Pandemie Qantas-Aktie verliert: Millionenstrafe nach illegalen Massenkündigungen in Pandemie
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil

Adyen B.V. Parts Sociales Aktie

Kaufen
Verkaufen
Aktien-Sparplan anlegen
1.438,40 EUR +52,60 EUR +3,80 %
STU
1.317,73 CHF +13,84 CHF +1,06 %
BRX
Aktien, ETFs, Sparpläne & Kryptos zu Top-Konditionen beim Testsieger von finanztip.de handeln!
JETZT LOSLEGEN
Du hast schon ein ZERO-Konto? Direkt handeln bei ZERO! Bei einem anderen Broker handeln Smartphone

Marktkap. 44 Mrd. EUR

KGV 48,40 Div. Rendite 0,00%
WKN wurde kopiert
NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker
Direkt handeln

WKN A2JNF4

ISIN wurde kopiert
NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker
Direkt handeln

ISIN NL0012969182

Symbol wurde kopiert
NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker
Direkt handeln

Symbol ADYYF

UBS AG

Adyen BV Parts Sociales Buy

10:31 Uhr
Adyen BV Parts Sociales Buy
Aktie in diesem Artikel
Adyen B.V. Parts Sociales
1.438,40 EUR 52,60 EUR 3,80%
Charts| News| Analysen
Aktie kaufen

ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat das Kursziel für Adyen von 1975 auf 1950 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Buy" belassen. Der Umsatz sei im zweiten Quartal etwas schwächer als erwartet ausgefallen, schrieb Justin Forsythe in einer am Montag vorliegenden Studie. Zudem habe der Zahlungsdienstleister den Jahresausblick nach unten revidiert. Der Experte schraubte seine Gewinnprognosen (EPS) für die Jahre 2025 bis 2027 leicht abwärts./rob/edh/tih

Veröffentlichung der Original-Studie: 18.08.2025 / 03:50 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 18.08.2025 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: Pavel Kapysh / Shutterstock.com

Zusammenfassung: Adyen B.V. Parts Sociales Buy

Unternehmen:
Adyen B.V. Parts Sociales		 Analyst:
UBS AG		 Kursziel:
1.950,00 €
Rating jetzt:
Buy		 Kurs*:
1.429,60 €		 Abst. Kursziel*:
36,40%
Rating vorher:
Buy		 Kurs aktuell:
1.438,40 €		 Abst. Kursziel aktuell:
35,57%
Analyst Name:
Justin Forsythe 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
1.964,17 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu Adyen B.V. Parts Sociales

10:31 Adyen B.V. Parts Sociales Buy UBS AG
15.08.25 Adyen B.V. Parts Sociales Kaufen DZ BANK
15.08.25 Adyen B.V. Parts Sociales Buy Deutsche Bank AG
15.08.25 Adyen B.V. Parts Sociales Overweight JP Morgan Chase & Co.
15.08.25 Adyen B.V. Parts Sociales Buy UBS AG
mehr Analysen

Nachrichten zu Apple Inc.

finanzen.net Giganten im Überblick Bilanzen und Termine: Tesla, NVIDIA, Apple, Amazon & Co. - Ergebnisse der Tech-Riesen in der aktuellen Saison Bilanzen und Termine: Tesla, NVIDIA, Apple, Amazon & Co. - Ergebnisse der Tech-Riesen in der aktuellen Saison
finanzen.net Acht Tech-Aktien im Wettlauf: Wer könnte vor NVIDIA die 5-Billionen-Dollar-Marke knacken?
finanzen.net Bitcoin vs. Berkshire Hathaway-Aktie: So viel Gewinn hat Warren Buffett 2025 verpasst
finanzen.net So investierte Buffetts Berkshire Hathaway im 2. Quartal 2025 - Neue Beteiligungen aufgebaut
finanzen.net Apple Aktie News: Apple tendiert am Nachmittag südwärts
wikifolio Wochenschwerpunkt - Klassisch rotiert
TraderFox Apple zündet Comeback-Doppelschlag! Rückkehr des Blutsauerstoff-Feature und große KI-Produktoffensive!
finanzen.net BYD-Aktie leichter: BYD betritt den Tablet-Markt - Neues Gerät wird in Plug-in-Hybrid-SUV Tai 7 integriert
dpa-afx Deutsche Telekom-Aktie im Plus: Telekom launcht KI-Smartphone - KI Perplexity an Bord
MotleyFool 1 Brilliant Artificial Intelligence (AI) Stock That Will Be Worth More Than Apple by 2030
MotleyFool Warren Buffett Is Selling Apple and Bank of America Stock and Piling Into an Embattled Healthcare Stock Down 46% This Year
Benzinga Apple Accidentally Exposes Top-Secret Hardware Plans Across Seven Product Lines
MotleyFool Can New AI-Powered Devices Propel Apple Stock Higher?
MotleyFool Where Will Apple Stock Be in 5 Years?
PR Newswire Pomerantz Law Firm Announces the Filing of a Class Action Against Apple Inc. and Certain Officers - AAPL
MotleyFool After Gaining $394 Billion in Market Cap in 3 Days, Is Apple Stock on Its Way to Joining Nvidia and Microsoft in the $4 Trillion Club?
Cnet The Peanuts Gang Is Back With Apple TV Plus Summer Musical
RSS Feed
Apple Inc. zu myNews hinzufügen