Adyen B.V. Parts Sociales Aktie
Marktkap. 45,69 Mrd. EURKGV 48,40 Div. Rendite 0,00%
WKN A2JNF4
ISIN NL0012969182
Symbol ADYYF
Adyen BV Parts Sociales Buy
Aktie in diesem Artikel
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Adyen im Nachgang zu den Halbjahreszahlen auf "Buy" mit einem Kursziel von 1835 Euro belassen. Der Zahlungsdienstleister habe an die Wachstumsdynamik des zweiten Halbjahres 2024 angeschlossen, schrieb Hannes Leitner in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Branchendaten aus dem Internet belegten zudem eine Beschleunigung der Trends im Juli./bek/he
Veröffentlichung der Original-Studie: 21.08.2025 / 11:06 / ET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 21.08.2025 / 11:06 / ET
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Zusammenfassung: Adyen B.V. Parts Sociales Buy
|Unternehmen:
Adyen B.V. Parts Sociales
|Analyst:
Jefferies & Company Inc.
|Kursziel:
1.835,00 €
|Rating jetzt:
Buy
|Kurs*:
1.449,20 €
|Abst. Kursziel*:
26,62%
|Rating vorher:
Buy
|Kurs aktuell:
1.453,80 €
|Abst. Kursziel aktuell:
26,22%
|
Analyst Name:
Hannes Leitner
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
1.947,50 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
Analysen zu Adyen B.V. Parts Sociales
|18:11
|Adyen B.V. Parts Sociales Buy
|Jefferies & Company Inc.
|18.08.25
|Adyen B.V. Parts Sociales Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|18.08.25
|Adyen B.V. Parts Sociales Buy
|UBS AG
|15.08.25
|Adyen B.V. Parts Sociales Kaufen
|DZ BANK
|15.08.25
|Adyen B.V. Parts Sociales Buy
|Deutsche Bank AG
