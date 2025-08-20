DAX 24.293 +0,1%ESt50 5.462 -0,2%Top 10 Crypto 15,50 -4,3%Dow 44.702 -0,5%Nas 21.030 -0,7%Bitcoin 96.677 -1,4%Euro 1,1617 -0,3%Öl 67,66 +0,9%Gold 3.340 -0,2%
CTS Eventim-Aktie zweistellig tiefer: Gewinneinbruch im zweiten Quartal - Jahresziele bestätigt
Adyen B.V. Parts Sociales Aktie

1.453,80 EUR +2,80 EUR +0,19 %
STU
1.356,94 CHF +39,21 CHF +2,98 %
BRX
Marktkap. 45,69 Mrd. EUR

KGV 48,40 Div. Rendite 0,00%
WKN A2JNF4

ISIN NL0012969182

Symbol ADYYF

Jefferies & Company Inc.

Adyen BV Parts Sociales Buy

18:11 Uhr
Adyen BV Parts Sociales Buy
Adyen B.V. Parts Sociales
1.453,80 EUR 2,80 EUR 0,19%
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Adyen im Nachgang zu den Halbjahreszahlen auf "Buy" mit einem Kursziel von 1835 Euro belassen. Der Zahlungsdienstleister habe an die Wachstumsdynamik des zweiten Halbjahres 2024 angeschlossen, schrieb Hannes Leitner in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Branchendaten aus dem Internet belegten zudem eine Beschleunigung der Trends im Juli./bek/he

Veröffentlichung der Original-Studie: 21.08.2025 / 11:06 / ET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 21.08.2025 / 11:06 / ET

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Adyen B.V. Parts Sociales Buy

Unternehmen:
Adyen B.V. Parts Sociales		 Analyst:
Jefferies & Company Inc.		 Kursziel:
1.835,00 €
Rating jetzt:
Buy		 Kurs*:
1.449,20 €		 Abst. Kursziel*:
26,62%
Rating vorher:
Buy		 Kurs aktuell:
1.453,80 €		 Abst. Kursziel aktuell:
26,22%
Analyst Name:
Hannes Leitner 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
1.947,50 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu Adyen B.V. Parts Sociales

18:11 Adyen B.V. Parts Sociales Buy Jefferies & Company Inc.
18.08.25 Adyen B.V. Parts Sociales Buy Goldman Sachs Group Inc.
18.08.25 Adyen B.V. Parts Sociales Buy UBS AG
15.08.25 Adyen B.V. Parts Sociales Kaufen DZ BANK
15.08.25 Adyen B.V. Parts Sociales Buy Deutsche Bank AG
mehr Analysen

