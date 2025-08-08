Adyen B.V. Parts Sociales Aktie
Marktkap. 43,88 Mrd. EURKGV 48,40 Div. Rendite 0,00%
WKN A2JNF4
ISIN NL0012969182
Symbol ADYYF
Adyen BV Parts Sociales Kaufen
Aktie in diesem Artikel
FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Die DZ Bank hat den fairen Wert für Adyen nach Zahlen zum zweiten Quartal von 2100 auf 1900 Euro gesenkt, die Einstufung aber auf "Kaufen" belassen. Der Zahlungsdienstleister habe indirekt unter den US-Zöllen gelitten und daher ein schwächeres Geschäft mit einigen chinesischen Online-Händlern gehabt, schrieb Philipp Häßler in einer am Freitag vorliegenden Studie. Die Wachstumsstory jedoch bleibe intakt, was sich am gestiegenen Prozentsatz der Gesamtausgaben eines durchschnittlichen Kunden zeigt, die Adyen abwickelt./rob/la/tih
Veröffentlichung der Original-Studie: 15.08.2025 / 13:37 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 15.08.2025 / 13:41 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: Pavel Kapysh / Shutterstock.com
Zusammenfassung: Adyen B.V. Parts Sociales Kaufen
|Unternehmen:
Adyen B.V. Parts Sociales
|Analyst:
DZ BANK
|Kursziel:
-
|Rating jetzt:
Kaufen
|Kurs*:
1.356,00 €
|Abst. Kursziel*:
-
|Rating vorher:
Kaufen
|Kurs aktuell:
1.380,80 €
|Abst. Kursziel aktuell:
-
|
Analyst Name:
Philipp Häßler
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
1.968,33 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
Analysen zu Adyen B.V. Parts Sociales
|15:16
|Adyen B.V. Parts Sociales Kaufen
|DZ BANK
|10:26
|Adyen B.V. Parts Sociales Buy
|Deutsche Bank AG
|08:51
|Adyen B.V. Parts Sociales Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|08:36
|Adyen B.V. Parts Sociales Buy
|UBS AG
|08:36
|Adyen B.V. Parts Sociales Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|10.11.23
|Adyen B.V. Parts Sociales Verkaufen
|DZ BANK
|09.02.23
|Adyen B.V. Parts Sociales Verkaufen
|DZ BANK
|20.08.21
|Adyen B.V. Parts Sociales Underweight
|Barclays Capital
|14.07.21
|Adyen B.V. Parts Sociales Underweight
|Barclays Capital
|11.02.21
|Adyen B.V. Parts Sociales Underweight
|Barclays Capital
|08:36
|Adyen B.V. Parts Sociales Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|02.05.25
|Adyen B.V. Parts Sociales Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|14.02.25
|Adyen B.V. Parts Sociales Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|09.02.24
|Adyen B.V. Parts Sociales Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|08.11.23
|Adyen B.V. Parts Sociales Hold
|Jefferies & Company Inc.