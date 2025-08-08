DAX 24.405 +0,1%ESt50 5.448 +0,3%Top 10 Crypto 16,61 -1,1%Dow 45.077 +0,4%Nas 21.707 +0,0%Bitcoin 101.470 -0,3%Euro 1,1695 +0,4%Öl 65,98 -1,4%Gold 3.337 +0,0%
Adyen B.V. Parts Sociales Aktie

WKN A2JNF4

ISIN NL0012969182

Symbol ADYYF

Adyen B.V. Parts Sociales
FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Die DZ Bank hat den fairen Wert für Adyen nach Zahlen zum zweiten Quartal von 2100 auf 1900 Euro gesenkt, die Einstufung aber auf "Kaufen" belassen. Der Zahlungsdienstleister habe indirekt unter den US-Zöllen gelitten und daher ein schwächeres Geschäft mit einigen chinesischen Online-Händlern gehabt, schrieb Philipp Häßler in einer am Freitag vorliegenden Studie. Die Wachstumsstory jedoch bleibe intakt, was sich am gestiegenen Prozentsatz der Gesamtausgaben eines durchschnittlichen Kunden zeigt, die Adyen abwickelt./rob/la/tih

Veröffentlichung der Original-Studie: 15.08.2025 / 13:37 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 15.08.2025 / 13:41 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Adyen B.V. Parts Sociales Kaufen

Unternehmen:
Adyen B.V. Parts Sociales		 Analyst:
DZ BANK		 Kursziel:
-
Rating jetzt:
Kaufen		 Kurs*:
1.356,00 €		 Abst. Kursziel*:
-
Rating vorher:
Kaufen		 Kurs aktuell:
1.380,80 €		 Abst. Kursziel aktuell:
-
Analyst Name:
Philipp Häßler 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
1.968,33 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu Adyen B.V. Parts Sociales

15:16 Adyen B.V. Parts Sociales Kaufen DZ BANK
10:26 Adyen B.V. Parts Sociales Buy Deutsche Bank AG
08:51 Adyen B.V. Parts Sociales Overweight JP Morgan Chase & Co.
08:36 Adyen B.V. Parts Sociales Buy UBS AG
08:36 Adyen B.V. Parts Sociales Hold Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
mehr Analysen

