Profil

Adyen B.V. Parts Sociales Aktie

1.380,00 EUR -11,00 EUR -0,79 %
STU
1.305,76 CHF -51,18 CHF -3,77 %
BRX
Marktkap. 43,68 Mrd. EUR

KGV 48,40 Div. Rendite 0,00%
WKN A2JNF4

ISIN NL0012969182

Symbol ADYYF

Jefferies & Company Inc.

19:21 Uhr
Adyen B.V. Parts Sociales
1.380,00 EUR -11,00 EUR -0,79%
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Adyen nach einer Jefferies-Fintech-Konferenz auf "Buy" mit einem Kursziel von 1835 Euro belassen. Die Veranstaltung habe ihn mit Blick auf die langfristigen Geschäftsperspektiven für den Zahlungsabwickler positiver gestimmt, schrieb Hannes Leitner in einer am Sonntag vorliegenden Studie. Allerdings sorgten ihn weiterhin die teils zu hohen Markterwartungen an die Geschäftsentwicklung im Jahr 2026./rob/mis

Veröffentlichung der Original-Studie: 07.09.2025 / 09:31 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 07.09.2025 / 09:31 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: Pavel Kapysh / Shutterstock.com

Unternehmen:
Adyen B.V. Parts Sociales		 Analyst:
Jefferies & Company Inc.		 Kursziel:
1.835,00 €
Rating jetzt:
Buy		 Kurs*:
1.387,80 €		 Abst. Kursziel*:
32,22%
Rating vorher:
Buy		 Kurs aktuell:
1.380,00 €		 Abst. Kursziel aktuell:
32,97%
Analyst Name:
Hannes Leitner 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
1.947,50 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

