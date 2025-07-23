AKTIE IM FOKUS 2: Hellofresh brechen nach schwachem Quartal ein - Viermonatstief
Werte in diesem Artikel
(neu: Kurs, Experten und Details)
FRANKFURT (dpa-AFX) - Ein schwaches Quartal und gesenkte Jahresziele haben den Anlegern von HelloFresh am Donnerstag die Stimmung vermiest. Die Aktien des Kochboxen-Lieferanten brachen um 17,80 Prozent auf 7,25 Euro ein und waren damit klares Schlusslicht im MDAX. Im frühen Handel waren sie auf den tiefsten Stand seit Mitte April abgesackt.
Der starke Euro macht dem Unternehmen einen Strich durch die Rechnung: Das Unternehmen senkte sein Ergebnisziel für 2025. Zudem läuft es bei den Fertiggerichten bislang nicht so, wie das Management sich das vorgestellt hat. Auch die Umsatzaussichten trübten sich ein. Aufgestockte Aktienrückkäufe konnten die Enttäuschung der Anleger kaum lindern.
Im zweiten Quartal lag der währungsbereinigte Umsatzrückgang höher als von Analysten befürchtet. Das bereinigte operative Ergebnis (Ebitda) stieg hingegen dank des laufenden Effizienzprogramms.
Für JPMorgan-Analyst Marcus Diebel wirft die Umsatzentwicklung Fragen auf, hinsichtlich des Geschäftsmodells. Er erwartet, dass die Konsenserwartungen für das operative Ergebnis in diesem Jahr um etwa zehn Prozent sinken werden.
Auch UBS-Experte Jo Barnet-Lamb monierte, dass der vorläufige Umsatz im zweiten Quartal erneut die Erwartungen verfehlt habe. Als Ergebnis davon sei der Ausblick über alle wichtigen Kennziffern hinweg gesenkt worden.
Seit Jahresbeginn hat der Hellofresh-Kurs knapp 39 Prozent an Wert eingebüßt. Auf längere Sicht ist das Bild noch düsterer: In der Hochphase der Corona-Pandemie war die Aktie Ende 2021 fast 100 Euro wert. Damals war das Unternehmen an der Börse rund 16 Milliarden Euro schwer und das Papier war im deutschen Leitindex DAX notiert. Inzwischen liegt die Marktkapitalisierung bei rund 1,2 Milliarden Euro./edh/mne/jha/
Nachrichten zu HelloFresh
Analysen zu HelloFresh
|Datum
|Rating
|Analyst
|12:16
|HelloFresh Buy
|Warburg Research
|09:31
|HelloFresh Neutral
|UBS AG
|08:01
|HelloFresh Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|13.08.2025
|HelloFresh Buy
|Jefferies & Company Inc.
|10.07.2025
|HelloFresh Hold
|Deutsche Bank AG
|Datum
|Rating
|Analyst
|12:16
|HelloFresh Buy
|Warburg Research
|13.08.2025
|HelloFresh Buy
|Jefferies & Company Inc.
|07.07.2025
|HelloFresh Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|08.05.2025
|HelloFresh Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|30.04.2025
|HelloFresh Buy
|Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG
|Datum
|Rating
|Analyst
|09:31
|HelloFresh Neutral
|UBS AG
|08:01
|HelloFresh Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|10.07.2025
|HelloFresh Hold
|Deutsche Bank AG
|23.06.2025
|HelloFresh Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|17.06.2025
|HelloFresh Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|Datum
|Rating
|Analyst
|29.10.2024
|HelloFresh Sell
|UBS AG
|13.09.2024
|HelloFresh Sell
|UBS AG
|13.08.2024
|HelloFresh Sell
|UBS AG
|11.06.2024
|HelloFresh Sell
|UBS AG
|15.05.2024
|HelloFresh Sell
|Goldman Sachs Group Inc.
