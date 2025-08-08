DAX24.238 +0,2%ESt505.395 +0,1%Top 10 Crypto17,03 +0,2%Dow44.922 +1,0%Nas21.713 +0,1%Bitcoin104.241 -1,1%Euro1,1673 -0,3%Öl65,85 +0,2%Gold3.349 -0,2%
AKTIE IM FOKUS: Adyen brechen ein - schwacher Ausblick belastet

14.08.25 10:02 Uhr
Adyen B.V. Parts Sociales
1.200,00 EUR -261,80 EUR -17,91%
AMSTERDAM (dpa-AFX) - Mit einem Verlust von fast 20 Prozent sind Adyen (Adyen BV Parts Sociales) im frühen Handel abgestürzt. Zuletzt fiel die Aktie des niederländischen Zahlungsdienstleisters um 17,4 Prozent. Nach einer leicht abwärts gerichteten Bewegung in den vergangenen Wochen brach der Wert damit in den Bereich der Jahrestiefs aus dem April ein.

Adyen muss wegen des Handelskonflikts bei der Wachstumsprognose zurückrudern. Da im ersten Halbjahr wegen der durch die Zolldrohungen ausgelösten Probleme weniger Zahlungen als erwartet abgewickelt wurden, ist in diesem Jahr die bisher angestrebte Beschleunigung des Wachstums nach Angaben des niederländischen Unternehmens unwahrscheinlich.

Analysten sprachen von einer Enttäuschung, auch wenn der Markt bereits schwächere Halbjahreszahlen eingepreist habe. Der neue Ausblick bewege sich am unter Ende der Erwartungen, hieß es von Berenberg. Ungeachtet dessen bleiben die Experten aber positiv gestimmt. Die fundamentale Lage sei über 2025 hinaus stark, so die Analysten von Berenberg. Bei Jefferies war gar von einer Kaufgelegenheit angesichts der Kursschwäche die Rede. Für die Analysten der Citibank kommt es nun darauf an, ob das Unternehmen weiterhin eine Wachstumsbeschleunigung im kommenden Jahr erwartet./mf/stk

DatumRatingAnalyst
09:51Adyen BV Parts Sociales BuyJefferies & Company Inc.
06.08.2025Adyen BV Parts Sociales OverweightJP Morgan Chase & Co.
06.08.2025Adyen BV Parts Sociales BuyUBS AG
22.07.2025Adyen BV Parts Sociales BuyJefferies & Company Inc.
16.07.2025Adyen BV Parts Sociales BuyJefferies & Company Inc.
02.05.2025Adyen BV Parts Sociales HoldJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
14.02.2025Adyen BV Parts Sociales HoldJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
09.02.2024Adyen BV Parts Sociales HoldJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
08.11.2023Adyen BV Parts Sociales HoldJefferies & Company Inc.
02.11.2023Adyen BV Parts Sociales HoldJefferies & Company Inc.
10.11.2023Adyen BV Parts Sociales VerkaufenDZ BANK
09.02.2023Adyen BV Parts Sociales VerkaufenDZ BANK
20.08.2021Adyen BV Parts Sociales UnderweightBarclays Capital
14.07.2021Adyen BV Parts Sociales UnderweightBarclays Capital
11.02.2021Adyen BV Parts Sociales UnderweightBarclays Capital

