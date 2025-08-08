AKTIE IM FOKUS: Adyen brechen ein - schwacher Ausblick belastet
Werte in diesem Artikel
AMSTERDAM (dpa-AFX) - Mit einem Verlust von fast 20 Prozent sind Adyen (Adyen BV Parts Sociales) im frühen Handel abgestürzt. Zuletzt fiel die Aktie des niederländischen Zahlungsdienstleisters um 17,4 Prozent. Nach einer leicht abwärts gerichteten Bewegung in den vergangenen Wochen brach der Wert damit in den Bereich der Jahrestiefs aus dem April ein.
Adyen muss wegen des Handelskonflikts bei der Wachstumsprognose zurückrudern. Da im ersten Halbjahr wegen der durch die Zolldrohungen ausgelösten Probleme weniger Zahlungen als erwartet abgewickelt wurden, ist in diesem Jahr die bisher angestrebte Beschleunigung des Wachstums nach Angaben des niederländischen Unternehmens unwahrscheinlich.
Analysten sprachen von einer Enttäuschung, auch wenn der Markt bereits schwächere Halbjahreszahlen eingepreist habe. Der neue Ausblick bewege sich am unter Ende der Erwartungen, hieß es von Berenberg. Ungeachtet dessen bleiben die Experten aber positiv gestimmt. Die fundamentale Lage sei über 2025 hinaus stark, so die Analysten von Berenberg. Bei Jefferies war gar von einer Kaufgelegenheit angesichts der Kursschwäche die Rede. Für die Analysten der Citibank kommt es nun darauf an, ob das Unternehmen weiterhin eine Wachstumsbeschleunigung im kommenden Jahr erwartet./mf/stk
|Datum
|Rating
|Analyst
|09:51
|Adyen BV Parts Sociales Buy
|Jefferies & Company Inc.
|06.08.2025
|Adyen BV Parts Sociales Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|06.08.2025
|Adyen BV Parts Sociales Buy
|UBS AG
|22.07.2025
|Adyen BV Parts Sociales Buy
|Jefferies & Company Inc.
|16.07.2025
|Adyen BV Parts Sociales Buy
|Jefferies & Company Inc.
|Datum
|Rating
|Analyst
|02.05.2025
|Adyen BV Parts Sociales Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|14.02.2025
|Adyen BV Parts Sociales Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|09.02.2024
|Adyen BV Parts Sociales Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|08.11.2023
|Adyen BV Parts Sociales Hold
|Jefferies & Company Inc.
|02.11.2023
|Adyen BV Parts Sociales Hold
|Jefferies & Company Inc.
|Datum
|Rating
|Analyst
|10.11.2023
|Adyen BV Parts Sociales Verkaufen
|DZ BANK
|09.02.2023
|Adyen BV Parts Sociales Verkaufen
|DZ BANK
|20.08.2021
|Adyen BV Parts Sociales Underweight
|Barclays Capital
|14.07.2021
|Adyen BV Parts Sociales Underweight
|Barclays Capital
|11.02.2021
|Adyen BV Parts Sociales Underweight
|Barclays Capital
