Adyen B.V. Parts Sociales Aktie
Marktkap. 43,01 Mrd. EURKGV 48,40 Div. Rendite 0,00%
WKN A2JNF4
ISIN NL0012969182
Symbol ADYYF
Adyen BV Parts Sociales Buy
Aktie in diesem Artikel
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat das Kursziel für Adyen von 2200 auf 2100 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Buy" belassen. Das Wachstum im zweiten Halbjahr dürfte im unverändert schwierigen Umfeld etwa dem des ersten entsprechen, schrieb Mohammed Moawalla am Donnerstag in einem Ausblick auf den Quartalsbericht des Zahlungsabwicklers. Adyen habe aber ausreichend zurückhaltend kommuniziert, sodass positive Überraschungen wahrscheinlicher seien als Enttäuschungen./ag/edh
Veröffentlichung der Original-Studie: 02.10.2025 / 00:52 / BST
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: Pavel Kapysh / Shutterstock.com
Zusammenfassung: Adyen B.V. Parts Sociales Buy
|Unternehmen:
Adyen B.V. Parts Sociales
|Analyst:
Goldman Sachs Group Inc.
|Kursziel:
2.100,00 €
|Rating jetzt:
Buy
|Kurs*:
1.430,60 €
|Abst. Kursziel*:
46,79%
|Rating vorher:
Buy
|Kurs aktuell:
1.442,40 €
|Abst. Kursziel aktuell:
45,59%
|
Analyst Name:
Mohammed Moawalla
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
1.930,83 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
Analysen zu Adyen B.V. Parts Sociales
|12:26
|Adyen B.V. Parts Sociales Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|07.09.25
|Adyen B.V. Parts Sociales Buy
|Jefferies & Company Inc.
|21.08.25
|Adyen B.V. Parts Sociales Buy
|Jefferies & Company Inc.
|18.08.25
|Adyen B.V. Parts Sociales Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|18.08.25
|Adyen B.V. Parts Sociales Buy
|UBS AG
|12:26
|Adyen B.V. Parts Sociales Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|07.09.25
|Adyen B.V. Parts Sociales Buy
|Jefferies & Company Inc.
|21.08.25
|Adyen B.V. Parts Sociales Buy
|Jefferies & Company Inc.
|18.08.25
|Adyen B.V. Parts Sociales Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|18.08.25
|Adyen B.V. Parts Sociales Buy
|UBS AG
|12:26
|Adyen B.V. Parts Sociales Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|07.09.25
|Adyen B.V. Parts Sociales Buy
|Jefferies & Company Inc.
|21.08.25
|Adyen B.V. Parts Sociales Buy
|Jefferies & Company Inc.
|18.08.25
|Adyen B.V. Parts Sociales Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|18.08.25
|Adyen B.V. Parts Sociales Buy
|UBS AG
|10.11.23
|Adyen B.V. Parts Sociales Verkaufen
|DZ BANK
|09.02.23
|Adyen B.V. Parts Sociales Verkaufen
|DZ BANK
|20.08.21
|Adyen B.V. Parts Sociales Underweight
|Barclays Capital
|14.07.21
|Adyen B.V. Parts Sociales Underweight
|Barclays Capital
|11.02.21
|Adyen B.V. Parts Sociales Underweight
|Barclays Capital
|15.08.25
|Adyen B.V. Parts Sociales Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|02.05.25
|Adyen B.V. Parts Sociales Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|14.02.25
|Adyen B.V. Parts Sociales Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|09.02.24
|Adyen B.V. Parts Sociales Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|08.11.23
|Adyen B.V. Parts Sociales Hold
|Jefferies & Company Inc.