AKTIE IM FOKUS: ArcelorMittal steigen deutlich nach Quartalszahlen

06.11.25 10:00 Uhr
Werte in diesem Artikel
Aktien
ArcelorMittal
32,36 EUR 0,33 EUR 1,03%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

PARIS (dpa-AFX Broker) - Die Aktien von ArcelorMittal haben am Donnerstag im frühen Handel deutlich zugelegt. Zuletzt gewann der Stahlwert fünf Prozent. Damit nahm die Aktie wieder Kurs auf das Mehrjahreshoch im Bereich von 35 Euro.

Die Analysten des Investmenthauses Jefferies sprachen zwar von Zahlen zum dritten Quartal, die den Erwartungen lediglich entsprochen hätten, verwiesen aber auf Signale der Stabilisierung.

Zudem sei der Ausblick auf das kommende Jahr von Zuversicht geprägt. Kurzfristig bleibe die Lage unterdessen schwierig und der Gegenwind durch Zölle halte an./mf/mis

-----------------------

dpa-AFX Broker - die Trader News von dpa-AFX

-----------------------

