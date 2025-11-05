AKTIE IM FOKUS: Auto1 auf Zickzack-Kurs nach guten Zahlen und höherer Prognose
Werte in diesem Artikel
FRANKFURT (dpa-AFX) - Nach guten Quartalszahlen und erneut angehobenen Jahresziele haben die Aktien von AUTO1 am Mittwoch heftig geschwankt. Einem freundlichen Start folgte der Rutsch ins Minus, doch zuletzt notierten sie wieder 1,1 Prozent fester bei 29,50 Euro.
Am Dienstag hatte der Online-Gebrauchtwagenhändler unter heftigen Gewinnmitnahmen gelitten, nachdem die Aktien zu Wochenbeginn nur knapp unter ihrem einen Monat alten Vierjahreshoch von 31,50 Euro geblieben waren. Seit Jahresbeginn steht immer noch ein Kursanstieg um knapp 86 Prozent zu Buche, was für die Top Ten im MDAX ausreicht, dem Index der mittelgroßen deutschen Börsenunternehmen.
Auto1 steigerte den Absatz im dritten Quartal um fast ein Viertel auf einen Rekordwert und hob das entsprechende Jahresziel erneut an. Der Umsatz und das bereinigte operative Ergebnis (Ebitda), für welches das Unternehmen die Planung ebenfalls nach oben revidierte, legten im vergangenen Quartal noch stärker zu. Sämtliche Kennziffern übertrafen die Analystenerwartungen.
Marcus Diebel von der US-Bank JPMorgan sprach von einem erneut starken Quartal. Die Anhebung des Ausblicks sei bereits erwartet worden. Laut Wassachon Udomsilpa von der kanadischen Bank RBC liegen die Konsensschätzungen für den Absatz nun am unteren Ende der angehobenen Unternehmens-Zielspannen, beim Ebitda aber bereits im oberen Bereich./gl/niw/stk
