AKTIE IM FOKUS: Deutsche-Börse-Anleger finden Gefallen an Offerte für Allfunds

28.11.25 10:21 Uhr
Werte in diesem Artikel
Aktien
Allfunds Group PLC Registered Shs
8,09 EUR -0,15 EUR -1,76%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Deutsche Börse AG
229,70 EUR 3,60 EUR 1,59%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

FRANKFURT (dpa-AFX) - Im Nachgang einer unverbindlichen Offerte für die Allfunds Group haben die Aktien der Deutschen Börse (Deutsche Börse) am Freitag den Spitzenplatz im DAX eingenommen. Am Donnerstagnachmittag hatten sie ihre vorherigen Kursgewinne in einer ersten Reaktion auf die Nachricht noch etwas reduziert. Doch zu Wochenschluss kehrten sie wieder auf ihren Weg nach oben zurück.

Mit einem Anstieg um zuletzt 1,6 Prozent lagen die Titel des Börsenbetreibers in der Dax-Rangliste vor dem Indexzweiten Infineon. Sie blieben damit aber unter ihrem Vortagshoch, das vor der Ankündigung der Übernahmepläne erreicht worden war.

Tom Mills vom Analysehaus Jefferies schrieb in seinem Kommentar, im Vergleich zu einer ehemaligen Offerte des Konkurrenten Euronext (Euronext NV) für den Fondsvertriebsspezialisten Allfunds passe dieses Mal die Branchenlogik deutlich besser. Der Experte geht davon aus, dass durch die Übernahme das Ergebnis je Aktie der Deutschen Börse im mittleren einstelligen Prozentbereich gesteigert wird. Allerdings sei das Ausmaß der Synergien aus der Übernahme unklar.

"Unsere erste Einschätzung des potenziellen Deals ist leicht positiv", schrieb auch Jochen Schmitt von der Privatbank Metzler. Strategisch gesehen geht er davon aus, dass der Börsenbetreiber mit dem Deal sein Investmentfonds-Plattformgeschäft ausbauen möchte. Softwarebasierte Geschäfte schätzt er in diesem Bereich als "hochgradig skalierbar" ein. Eine Schlüsselfrage sei aber, wie die EU-Wettbewerbsbehörden die Übernahmen in das Marktumfeld einordneten./tih/gl/mis

