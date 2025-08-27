DAX24.168 +0,5%ESt505.430 +0,7%Top 10 Crypto16,16 +1,0%Dow45.565 +0,3%Nas21.590 +0,2%Bitcoin97.401 +2,0%Euro1,1634 ±-0,0%Öl67,85 +0,1%Gold3.395 -0,1%
AKTIE IM FOKUS: Erholung von Pernod Ricard nimmt Form an - EuroStoxx-Spitze

28.08.25 09:55 Uhr
PARIS (dpa-AFX) - Die Aktien von Pernod Ricard haben sich am Donnerstag nach Jahreszahlen mit einem kräftigen Satz nach oben an die Spitze im EuroStoxx 50 gesetzt. Im frühen Handel erreichten sie den höchsten Stand seit März, zuletzt gewannen sie 6,2 Prozent.

Die Kurserholung seit diesem Sommer nimmt Form an. Die steile, über zwei Jahre dauernde Talfahrt, während der sich der Kurs mehr als halbiert hatte, scheint beendet.

Ein mauer Konsum in China und den USA hatte den Spirituosenhersteller belastet. Dennoch hätten die Franzosen die Ergebniserwartungen übertroffen, schrieb Edward Mundy vom Investmenthaus Jefferies. Im Aktienkurs sei eine Menge Unsicherheit bereits eingepreist./ajx/mis

Analysen zu Pernod Ricard S.A.

DatumRatingAnalyst
21.08.2025Pernod Ricard NeutralUBS AG
28.07.2025Pernod Ricard OutperformBernstein Research
14.07.2025Pernod Ricard NeutralUBS AG
11.07.2025Pernod Ricard Equal WeightBarclays Capital
08.07.2025Pernod Ricard BuyGoldman Sachs Group Inc.
DatumRatingAnalyst
28.07.2025Pernod Ricard OutperformBernstein Research
08.07.2025Pernod Ricard BuyGoldman Sachs Group Inc.
07.07.2025Pernod Ricard OutperformBernstein Research
01.07.2025Pernod Ricard BuyJefferies & Company Inc.
30.06.2025Pernod Ricard OutperformBernstein Research
DatumRatingAnalyst
21.08.2025Pernod Ricard NeutralUBS AG
14.07.2025Pernod Ricard NeutralUBS AG
11.07.2025Pernod Ricard Equal WeightBarclays Capital
01.07.2025Pernod Ricard HoldDeutsche Bank AG
30.06.2025Pernod Ricard NeutralUBS AG
DatumRatingAnalyst
14.04.2025Pernod Ricard UnderweightBarclays Capital
20.12.2024Pernod Ricard UnderweightBarclays Capital
27.11.2024Pernod Ricard SellDeutsche Bank AG
18.10.2024Pernod Ricard SellDeutsche Bank AG
17.10.2024Pernod Ricard SellDeutsche Bank AG

