AKTIE IM FOKUS: Erholung von Pernod Ricard nimmt Form an - EuroStoxx-Spitze
Werte in diesem Artikel
PARIS (dpa-AFX) - Die Aktien von Pernod Ricard haben sich am Donnerstag nach Jahreszahlen mit einem kräftigen Satz nach oben an die Spitze im EuroStoxx 50 gesetzt. Im frühen Handel erreichten sie den höchsten Stand seit März, zuletzt gewannen sie 6,2 Prozent.
Die Kurserholung seit diesem Sommer nimmt Form an. Die steile, über zwei Jahre dauernde Talfahrt, während der sich der Kurs mehr als halbiert hatte, scheint beendet.
Ein mauer Konsum in China und den USA hatte den Spirituosenhersteller belastet. Dennoch hätten die Franzosen die Ergebniserwartungen übertroffen, schrieb Edward Mundy vom Investmenthaus Jefferies. Im Aktienkurs sei eine Menge Unsicherheit bereits eingepreist./ajx/mis
