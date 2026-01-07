DAX25.122 ±0,0%Est505.913 -0,2%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto11,84 -2,8%Nas23.584 +0,2%Bitcoin77.048 -1,4%Euro1,1678 ±-0,0%Öl60,47 +0,1%Gold4.431 -0,6%
AKTIE IM FOKUS: Evotec auf Tradegate weiter gefragt - Fördermittel für Tochter

08.01.26 08:58 Uhr
Werte in diesem Artikel
Aktien
EVOTEC SE
6,43 EUR 0,12 EUR 1,97%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

FRANKFURT (dpa-AFX) - Die Evotec-Aktie (EVOTEC SE) dürfte am Donnerstag an ihren starken Lauf der vergangenen zwei Handelstage anknüpfen. Auf Tradegate legte der Kurs des Pharma-Wirkstoffforschers im Vergleich zum Xetra-Geschäft am Vortag um 2,4 Prozent auf 6,44 Euro zu. Das würde einen Gesamtgewinn von rund 17 Prozent seit Dienstag bedeuten.

Wer­bung

Wie die Hamburger am Morgen mitteilten, hat ihr Tochterunternehmen Just Biologics in den USA neue Fördermittel der Gates Foundation für die KI-gestützte Optimierung der Entwicklungsfähigkeit monoklonaler Antikörper erhalten.

In den zwei Tagen zuvor hatte die von Amgen angekündigte und bis zu 840 Millionen US-Dollar schwere Übernahme des britischen Biotechunternehmens Dark Blue Therapeutics der Evotec-Aktie Auftrieb gegeben. Denn davon wird auch Evotec profitieren, da das Unternehmen laut RBC an Dark Blue mit rund 21 Prozent beteiligt ist. Zudem beflügele diese Akquisition auch Übernahmefantasien für Evotec, hatte es am Markt geheißen./ck/mis

Analysen zu EVOTEC SE

DatumRatingAnalyst
07.01.2026EVOTEC SE OutperformRBC Capital Markets
12.11.2025EVOTEC SE OutperformRBC Capital Markets
07.11.2025EVOTEC SE HoldDeutsche Bank AG
06.11.2025EVOTEC SE HoldDeutsche Bank AG
05.11.2025EVOTEC SE OutperformRBC Capital Markets
DatumRatingAnalyst
07.01.2026EVOTEC SE OutperformRBC Capital Markets
12.11.2025EVOTEC SE OutperformRBC Capital Markets
05.11.2025EVOTEC SE OutperformRBC Capital Markets
03.09.2025EVOTEC SE OutperformRBC Capital Markets
13.08.2025EVOTEC SE BuyWarburg Research
DatumRatingAnalyst
07.11.2025EVOTEC SE HoldDeutsche Bank AG
06.11.2025EVOTEC SE HoldDeutsche Bank AG
09.10.2025EVOTEC SE HoldDeutsche Bank AG
31.07.2025EVOTEC SE HoldDeutsche Bank AG
22.07.2025EVOTEC SE HoldDeutsche Bank AG
DatumRatingAnalyst
03.03.2025EVOTEC SE SellDeutsche Bank AG
25.11.2024EVOTEC SE SellDeutsche Bank AG
18.11.2024EVOTEC SE SellDeutsche Bank AG
12.11.2024EVOTEC SE SellDeutsche Bank AG
07.11.2024EVOTEC SE SellDeutsche Bank AG

