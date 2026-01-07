AKTIE IM FOKUS: Evotec auf Tradegate weiter gefragt - Fördermittel für Tochter

FRANKFURT (dpa-AFX) - Die Evotec-Aktie (EVOTEC SE) dürfte am Donnerstag an ihren starken Lauf der vergangenen zwei Handelstage anknüpfen. Auf Tradegate legte der Kurs des Pharma-Wirkstoffforschers im Vergleich zum Xetra-Geschäft am Vortag um 2,4 Prozent auf 6,44 Euro zu. Das würde einen Gesamtgewinn von rund 17 Prozent seit Dienstag bedeuten.

Wer­bung Wer­bung

Wie die Hamburger am Morgen mitteilten, hat ihr Tochterunternehmen Just Biologics in den USA neue Fördermittel der Gates Foundation für die KI-gestützte Optimierung der Entwicklungsfähigkeit monoklonaler Antikörper erhalten.

In den zwei Tagen zuvor hatte die von Amgen angekündigte und bis zu 840 Millionen US-Dollar schwere Übernahme des britischen Biotechunternehmens Dark Blue Therapeutics der Evotec-Aktie Auftrieb gegeben. Denn davon wird auch Evotec profitieren, da das Unternehmen laut RBC an Dark Blue mit rund 21 Prozent beteiligt ist. Zudem beflügele diese Akquisition auch Übernahmefantasien für Evotec, hatte es am Markt geheißen./ck/mis