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AKTIE IM FOKUS: Fuchs vorbörslich gestützt von Zahlen und Ausblick

20.03.26 08:45 Uhr
Werte in diesem Artikel
Aktien
FUCHS SE VZ
34,10 EUR 0,56 EUR 1,67%
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FRANKFURT (dpa-AFX Broker) - Die Aktien von Fuchs (FUCHS SE VZ) haben am Freitag im vorbörslichen Handel mit einem überdurchschnittlichen Kursanstieg auf die Jahreszahlen und den 2026er Ausblick des Schmierstoffherstellers reagiert.

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Auf der Handelsplattform Tradegate notierten sie im Vergleich zum Xetra-Schlusskurs vom Vortag zuletzt 1,6 Prozent höher bei 34,07 Euro. Für das laufende Jahr stünde im Xetra-Handel damit aber immer noch ein Minus von mehr als 10 Prozent zu Buche.

Fuchs verdiente im vergangenen Jahr in etwa so viel wie im Vorjahr. Analysten hatten allerdings mit einem leichten Ergebnisrückgang gerechnet. Der Umsatz wuchs um ein Prozent. Die Dividende je Vorzugsaktie soll um sechs Cent auf 1,23 Euro steigen.

Im laufenden Jahr rechnen die Mannheimer mit einer Besserung. Die Ziele liegen im Großen und Ganzen im Rahmen der Analystenerwartungen./edh/zb

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Analysen zu FUCHS SE VZ

DatumRatingAnalyst
09:26FUCHS SE VZ BuyJefferies & Company Inc.
09:21FUCHS SE VZ OverweightJP Morgan Chase & Co.
24.02.2026FUCHS SE VZ BuyDeutsche Bank AG
03.02.2026FUCHS SE VZ OverweightJP Morgan Chase & Co.
13.01.2026FUCHS SE VZ BuyJefferies & Company Inc.
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09:26FUCHS SE VZ BuyJefferies & Company Inc.
09:21FUCHS SE VZ OverweightJP Morgan Chase & Co.
24.02.2026FUCHS SE VZ BuyDeutsche Bank AG
03.02.2026FUCHS SE VZ OverweightJP Morgan Chase & Co.
13.01.2026FUCHS SE VZ BuyJefferies & Company Inc.
DatumRatingAnalyst
31.07.2025FUCHS SE VZ HoldWarburg Research
16.07.2025FUCHS SE VZ HoldWarburg Research
02.06.2025FUCHS SE VZ HoldWarburg Research
30.04.2025FUCHS SE VZ HoldWarburg Research
11.04.2025FUCHS SE VZ HoldWarburg Research
DatumRatingAnalyst
31.10.2025FUCHS SE VZ VerkaufenDZ BANK
13.08.2025FUCHS SE VZ VerkaufenDZ BANK
31.07.2025FUCHS SE VZ ReduceBaader Bank
23.07.2025FUCHS SE VZ ReduceBaader Bank
16.07.2025FUCHS SE VZ VerkaufenDZ BANK

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